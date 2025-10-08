La soap turca La notte nel cuore tornerà giovedì 9 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:20 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Bunjamin, che non si farà scrupoli e ricatterà i Sansalan. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 9 ottobre: Bunjamin ricatta i Sansalan

La festa di compleanno per Samet organizzata da Nihayet, sembrerà avere successo, e tutte le persone care all’uomo saranno presenti. Al culmine dei festeggiamenti però, arriverà un “regalo” decisamente inaspettato: un segreto di famiglia che potrebbe sconvolgere il destino di molti.

Bunjamin è il figlio illegittimo di Samet, e potrebbe risultare il donatore compatibile per Sansalan!

Dopo un primo momento di sconcerto, Bunjamin dichiarerà di essere disposto ad aiutare l’uomo, ma solo se questa sua decisione gli garantirà un tornaconto personale. I Sansalan si troveranno così davanti a un bivio.

Mentre rientra a casa, Bunjamin verrà fermato dalla polizia. Poco dopo i Sansalan riusciranno a parlargli e a convincerlo a procedere con la donazione, accettando le sue condizioni.

Esat e Hikmet alleati contro Cihan nelle prossime puntate La notte nel cuore

Mentre le condizioni di salute di Samet peggioreranno rapidamente, la preoccupazione più grande di Esat e Hikmet sarà quella di impedire che Cihan possa diventare la figura dominante della famiglia. Per questo i due non esiteranno ad allearsi per difendere i propri interessi.

Sull’ altro fronte Cihan cercherà di mantenere la lucidità e affronterà questa nuova burrasca familiare accanto a Sumru. In questo equilibrio precario, Melek si rivelerà essere una figura determinante. Non solo dimostrerà una fermezza sorprendente, ma non esiterà a schierarsi dalla parte di Sumru e a difenderla dalle pressioni di Harika ed Esat. Quest’ultimo non esiterà a dare un ultimatum a Sumru, chiedendole di scegliere tra i gemelli e lui e Harika.

A complicare ulteriormente la situazione arriverà la testimonianza di un vecchio custode, che rivelerà inganni rimasti a lungo sepolti, aprendo la strada a una nuova possibile verità che potrebbe sconvolgere l’equilibrio (già molto precario) della famiglia.

La notte nel cuore, spoiler serali

Sconvolta, Sumru tornerà a casa, salvo poi l’indomani mostrare incertezza davanti alla scelta se recarsi o meno in ospedale. Alla fine deciderà di andare e Melek la accompagnerà.

Nella clinica Sumru incontrerà ancora Esat e Harika e li affronterà duramente. Subito dopo si imbatterà in Cihan e i due si riconcilieranno.

La notte nel cuore, finale del 9 ottobre

Nuh si preparerà a chiedere la mano di Sevilay, spronato anche dai consigli di Melk che cercherà di incoraggiarlo, dandogli qualche suggerimento su come gestire la gelosia e sull’importanza della fiducia in un rapporto.

Poco dopo, nel corso di una cena romantica, Nuh chiederà a Sevilay di sposarlo. Il giorno successivo però, il giovane si mostrerà freddo e distante.