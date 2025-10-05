La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 5 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Samet, che verrà dimesso dall’ospedale in attesa di potersi sottoporre a un trapianto di rene. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 5 ottobre: Samet dimesso

Samet verrà dimesso dall’ospedale nelle prossime puntate La notte nel cuore, ma questo non significherà che l’uomo sia completamente fuori pericolo. In realtà i medici decideranno di rimandarlo a casa in attesa di trovare un donatore compatibile, visto che Samet dovrà sottoporsi a un trapianto di rene.

Tutta la sua famiglia e i suoi amici si sottoporranno agli esami, nella speranza che tra loto possa esserci qualcuno idoneo per donare il rene a Samet.

Arriva il divorzio tra Cihan e Sevilay nelle prossime puntate La notte nel cuore

Per Cihan e Sevilay arriva il momento dell’udienza in tribunale che ufficializza il loro divorzio.

Nuh continua a essere ossessionato dalla gelosia e per conquistare Sevilay vorrebbe acquistare un anello di fidanzamento. Melek riesce a farlo desistere, dicendogli che il vecchio anello che qualche tempo prima gli aveva dato Sakine, andrà benissimo.

La notte nel cuore, spoiler domenicali

Tahsin riesce ad acquista una clinica di fisioterapia, e Melek può così iniziare una nuova opportunità lavorativa.

Cihan continua a essere tormentato dai dubbi sulla relazione con Melek, e confida a Sumru la sua intenzione di lasciare la città e trasferirsi a Berlino non appena suo padre si sarà ripreso.

Esma ed Esat si incontrano segretamente nella stanza di lui in piena notte. Esma gli regala un ciondolo con mezzo cuore che, unito alla sua metà, crea un cuore completo. Quando lei esce dalla stanza però, il ragazzo getta il ciondolo nel cestino, rivelando così i suoi veri sentimenti.

La notte nel cuore, finale del 5 ottobre

Samet finisce gli anni, e i Sansalan decidono di organizzare er lui una festa speciale. Tra gli invitati ci sono anche Sumru, Tahsin e i gemelli. Quando tutti sono riuniti nella stanza, Nihayet fa una rivelazione sconvolgente: Bunyamin è figlio di Samet.

Gli invitati iniziano a lanciarsi occhiate tra di loro, e qualcuno azzarda anche qualche frecciatina quando il ragazzo accusa il festeggiato di averlo fatto vivere in condizioni economiche precarie per 40 anni.

Bunyamin lascia la festa furioso, ma quanto accaduto ha serie conseguenze sulla salute di Samet, già messa a dura prova nei giorni precedenti. L’uomo accusa un malore, ed Esat – accecato dalla rabbia – accusa Sumru di essere la responsabile di tutto questo.