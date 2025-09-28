La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 28 settembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Sevilay e Melek, che saranno in grave pericolo di vita. Nel frattempo Cihan riuscirà a scoprire il nascondiglio di Esat e chiederà ai suoi uomini di fermarlo. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 28 settembre: nuova vita per Sevilay

Sevilay si sarà ormai stabilito a casa di Tahsin insieme a Nuh e Melek. La giovane sembrerà riuscire a ritrovare la serenità tanto auspicata, ignara però che nuovi problemi si prospetteranno all’orizzonte.

L’inquietante storyline prenderà il via nel momento in cui Melek dovrà recarsi dal medico, per i consueti controlli in gravidanza. riuscirà a trovare quella tranquillità tanto agognata. I problemi, però, stanno per arrivare.

Sevilay si offrirà di accompagnarla alla visita ginecologica, e ribadirà di essere pronta a rimanerle accanto qualunque cosa accadrà. In quel momento sicuramente non immaginerà ancora di dover affrontare un tragico incidente, che potrebbe costare a entrambe la vita.

Sevilay e Melek in pericolo nelle prossime puntate La notte nel cuore

Dopo aver perso il controllo dell’auto sulla quale staranno viaggiando, Melek e Sevilay si ritroveranno sull’orlo di un precipizio.

Le due ragazze saranno terrorizzate in questa nuova situazione, ed entrambe consapevoli che – anche un piccolo movimento di una di loro – potrebbe far precipitare il veicolo nel vuoto.

La notte nel cuore, spoiler: la vendetta di Cihan

Rabbia e sete di vendetta sono un mix micidiale, e Cihan cercherà di placarle entrambe rivolgendo tutti i suoi sforzi nella ricerca del nascondiglio di Esat.

La sua prima mossa per riuscire a individuare dove si trova, sarà quella di bloccargli il conto in banca e la carta. In questo modo lo costringerà a uscire allo scoperto e – una volta trovato il suo nascondiglio – ordinerà a Bünyamin e ai suoi uomini di andare a prenderlo.

il ragazzo si mostrerà diffidente, ma Bünyamin riuscirà a forzare la porta ed entrare. La scena alla quale si troverà davanti una volta all’interno dell’appartamento, non sarà certo quella che aveva immaginato: Esat sarà in piedi, di fronte a lui, con una pistola in mano. Nella colluttazione partirà un colpo verso un uomo della scorta, e subito dopo un altro proiettile partirà accidentalmente, ferendo Esat a un braccio.

A villa Sansalan intanto, Cihan farà radunare le cose del fratellastro per cacciarlo: non appena Esat arriverà, lo aggredirà. Tra i due scoppierà una lite, e sarà Samet a separarli. Cihan a quel punto lascerà la villa.

La notte nel cuore, finale del 28 settembre

Tahsin proverà a rassicura Sumru dicendole che vuole rimanerle accanto, senza intaccare la sua indipendenza. Il giorno dopo i due si recheranno insieme in tribunale per la sentenza di divorzio. Contro ogni aspettativa, Samet dichiarerà di aver cambiato idea, e di non voler più andare avanti con la causa.

Tutti saranno sgomenti, e Tahsin – fuori dall’aula – perderà le staffe e aggredirà il suo rivale. Mentre un agente provvederà a dividere i due uomini, Melek inseguirà Cihan per cercare di convincerlo a non partire. Quando raggiungerà l’aeroporto, verrà però fermata dal personale della compagnia aerea.

Esat nel frattempo affronterà Bünyamin e lo metterà alle strette dopo il suo tradimento.

Sumru sarà nominata responsabile del negozio da Tahsin. La donna potrà così rimettere al proprio posto il personale, che fino a quel momento l'avrà derisa e trattata con condiscendenza.

Nazim scoprirà che il padre biologico di Sevilay è morto, e lo comunicherà a Cihan. Quest”ultimo deciderà di non recarsi a Berlino, ma di partecipare al funerale, così da poter incontrare i fratelli della ragazza.