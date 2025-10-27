La soap turca La notte nel cuore tornerà martedì 28 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che minaccerà di togliersi la vita e poi finirà in carcere. Spazio anche alle vicende di Esma, protagonista di una caduta dalle scale: sarà davvero caduta oppure sarà stata spinta da Esat? Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 28 ottobre: Nuh minaccia di suicidarsi

Quando scopre che Melek ha intenzione di sposare Cihan, Nuh reagisce minacciando di suicidarsi. Cihan – che vorrebbe sposare subito Melek – prova a spronarla, invitandola ad aprire gli occhi su suo fratello. Lei però teme che Nuh possa davvero compiere un gesto estremo e decide di fare un passo indietro, rimanendo nella casa di Tahsin.

Il timore che Nuh possa davvero togliersi la vita è un rischio troppo grande, che Melek non se la sente di affrontare. Le affermazioni del ragazzo scatenano reazioni anche in Sumru, che appena scopre cosa ha fatto lo rimprovera aspramente per aver tentato di ostacolare l’amore tra la sorella e Cihan con la minaccia di compiere un gesto estremo.

La notte nel cuore news: Nuh arrestato

Le tensioni tra Nuh e Hikmet sfociano in due denunce. Prima è quest’ultimo ad accusare il fratello di Melek di tentato omicidio e a farlo arrestare.

Ma la sete di vendetta di Nuh lo spinge a sua volta a sporgere denuncia contro Hikmet, accusandolo di aver tentato di uccidere, mesi prima, Melek e Sevilay. Anche Hikmet finisce così in prigione.

Esma cade dalle scale nelle prossime puntate La notte nel cuore

Una caduta dalle scale di Esma lascia molti dubbi. La donna viene ritrovata ai piedi della scalinata e si teme che a spingerla giù possa essere stato Esat, con l’obiettivo di farle perdere il figlio che porta in grembo.

Nonostante i sospetti comunque, tutti tirano un sospiro di sollievo quando scoprono che la donna e il bambino stanno bene.

Nel finale La notte nel cuore di stasera ci attende un colpo di scena: Cihan chiede a Melek di sposarlo il venerdì seguente. Lei accetterà?