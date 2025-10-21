La soap turca La notte nel cuore tornerà martedì 21 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Esma, protagonista di una importante decisione. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 21 ottobre: la decisione di Esma

Esma scopre che – a causa di una rara malformazione dell’utero – un’interruzione di gravidanza potrebbe precluderle la possibilità di avere altri figli in futuro. Davanti alle parole della ginecologa, la donna prende così una decisione coraggiosa e sceglie di tenere il bambino.

La sua decisione scatena pareri contrastanti tra chi le è accanto, e mentre Nihayet e Sumru la sostengono, Canan e Hikmet provano a farle cambiare idea, sostenendo che Esat non la sposerà mai.

Canan fa a Bunyamin una rivelazione inquietante: si dice infatti pronto a impossessarsi del bambino di Esma non appena questo nascerà.

La notte nel cuore news: Esat sposa Esma

La presenza ingombrante di Cihan finisce per far preoccupare Esat, che prova a fare una mossa strategica per annientarlo. Propone a Nuh di convincere Tahsin a sostenerlo nel consiglio di amministrazione.

Inizialmente Nuh sembra disponibile ad aiutarlo, ma durante la riunione assume una posizione contraria e infanga l’operato di Esat. Svergognato pubblicamente, quest’ultimo è costretto a cedere al volere di Cihan e accetta di sposare Esma.

Le nozze avvengono quella stessa sera, con una cerimonia carica di tensione. Al termine del matrimonio, Esat si cambia gli abiti ed esce, lasciando Esma sola in casa.

Nozze in vista per Nuh e Sevilay nelle prossime puntate La notte nel cuore

Nel frattempo Nuh e Sevilay vengono a sapere che c’è una data disponibile per il matrimonio, e che potranno pronunciare il loro sì la settimana successiva.

Al settimo cielo per questa bella notizia, Nuh prova a sorprendere la donna che ama, e a rendere indimenticabile un momento con lei. Per questo motivo si procura i DVD dei uoi film d’amore preferiti e poi va da lei, proponendole una serata romantica di visione insieme.

Anche per Cihan e Melek le cose sembrano mettersi bene, e dopo aver organizzato una cena romantica il giovane chiede alla fidanzata di sposarlo.