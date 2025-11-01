La soap turca La notte nel cuore tornerà domenica 2 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa? Al centro dei riflettori troveremo Cihan e Melek, che annunceranno il loro matrimonio. Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 2 novembre: Cihan e Melek annunciano le nozze

Con Nuh in carcere in attesa di processo, sembra che più niente possa ostacolare la felicità di Cihan e Melek. I due annunciano alla famiglia il loro matrimonio.

Esat e Harika però, non sono affatto felici all’idea che la giovane vada a vivere con Cihan. Ma non sarà questo a turbare la loro felicità, bensì un evento più grave.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali

Esma è determinata a far sentire la sua voce, e per riuscirci arriva a chiudere Esat in camera da letto con lei per un confronto. Ma tutto ciò che ottiene è una tensione ancora maggiore.

Nel frattempo Enise parte in pellegrinaggio e le toccanti parole lasciano intuire che potrebbe trattarsi di un addio definitivo.

La notte nel cuore news: Nuh abbandonato dalla sua famiglia

Nel frattempo Nuh, dietro le sbarre, soffre terribilmente la solitudine. Sumru, Tahsin e Melek non vanno a trovarlo, mostrando apertamente il loro rimprovero per il suo comportamento. Nella solitudine Nuh ha modo di riflettere sulle conseguenze delle sue azioni.

La situazione non sembra migliorare affatto neppure quando il ragazzo viene rilasciato. Tahsin si reca in carcere per minacciare Hikmet, detenuta insieme a Nuh. Se lei non ritirerà la denuncia lui farà in modo che venga processata per aver messo in pericolo la vita di Sevilay e Melek. Le sue minacce riescono a convincere la giovane, che decide di ritirare la denuncia. Lei e Nuh tornano così liberi. Entrambi però trovano nuove delusioni ad attenderli.

Mentre Hikmet viene cacciata di casa da Cihan, il fratello di Melek trova ad attenderlo solo Tahsin.

Cihan arrestato nelle prossime puntate La notte nel cuore

Un nuovo temporale sta per stagliarsi all’orizzonte di Cihan e Melek. Il futuro sposo viene infatti arrestato con l’accusa di avere sparato a Tahsin e condotto in carcere, tra lo stupore generale.

Cihan proclama la sua innocenza, e si impegna a trovare il vero colpevole.