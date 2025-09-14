I fans della soap turca La notte nel cuore non vedono l’ora di assistere ai nuovi episodi della dizi, che promettono di regalarci moltissime emozioni. Cosa vedremo nelle puntate in onda domenica 14 settembre su Canale 5? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, anticipazioni del 14 settembre

Per domenica 14 settembre è attesa una tripletta di episodi davvero intrigante. Le nuove puntate La notte nel cuore, che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:50 circa, promettono di regalarci numerosi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo la dolorosa rivelazione di Sumru, che deciderà di condividere con Tahsin il suo segreto sulla violenza subita in passato dal padre dei gemelli. La conversazione tra i due verrà ascoltata di nascosto da Nuh, e lo spingerà ad avvicinarsi sempre di più alla madre.

Nel frattempo Cihan farà davvero fatica ad accettare il fatto che Melek abbia voluto tenerlo all’oscuro della gravidanza. La loro lovestory destinata a finire? Melek cercherà di riavvicinarsi a Cihan, ma la sua freddezza sembrerà non lasciare molte chance alla relazione.

Melek ribadirà di aver fatto male a fidarsi di lui, e gli chiederà di dimenticarsi del bambino. Nella notte però, Cihan farà un sogno che lo porterà a riflettere sui suoi errori. Al mattino le prometterà di risolvere i suoi contrasti con Nuh. Quando però il ragazzo sentirà nominare Tahsin, cambierà umore, spingendo Melek a dirgli addio definitivamente.

I veri colpi di scena però arriveranno in seguito, quando Sumru deciderà di indire una conferenza stampa per rivelare una sconvolgente verità, e Tahsin e Nuh riusciranno a sventare la vendita dell’hotel Sansalan, proprio quando sembrava che l’albergo fosse ormai in procinto di passare nelle mani di Irade Salimova.

Sumru fa una rivelazione nelle prossime puntate La notte nel cuore

Sumru sarà determinata a riprendere in mano le redini della sua vita nei prossimi episodi La notte nel cuore, e per questo deciderà di organizzare una conferenza stampa durante la quale intenderà fare una rivelazione importante.

Davanti a un pubblico numeroso, la donna accuserà Hikmet di avere organizzato un vero e proprio complotto contro di lei. Per screditare la credibilità del “nemico” la donna mostrerà ui risultati di un test del DNA, che dimostreranno che Harika è la figlia di Samet.

Se quello che cercava di ottenere con questa dichiarazione era lo stupore generale, possiamo dire che Sumru sarà perfettamente riuscita a ottenere lo scopo prefissato: un’ondata di sdegno e incredulità si dipingerà sul volto di tutti i presenti.

La notte nel cuore, spoiler: fallisce la vendita dell’hotel Sansalan

Samet sarà determinato a vendere l’hotel Sansalan, e il fatto che Sumru abbia trasferito le sue azioni a Hikmet sembrerà facilitarlo nel progetto che avrà in mente. Questo particolare emergerà nel corso di una riunione del consiglio, nel corso della quale emergerà che l’uomo potrà contare sulla maggioranza dei soci.

L’hotel Sansalan verrà quindi venduto? Tutto sembrerà procedere in questa direzione, e ben presto il presunto acquirente avrà un volto. Si tratterà di Irade Salimova.

Quando ormai tutto sembrerà ormai deciso però, Nuh e Tahsin interverranno e riusciranno a impedire la firma del contratto di compravendita.

Colpo di scena finale La notte nel cuore: Nuh e Sevilay in fuga

Grazie a un telefono regalatole da Nihayet, Sevilay riuscirà a contattare Nuh.

I due programmeranno una fuga di coppia, e il giorno seguente scapperanno insieme, lasciando dietro di sé un’ondata di rabbia e stupore.