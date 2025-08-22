La Puglia torna a regalare uno spettacolo unico nel suo genere: La Notte della Taranta 2025. Ecco la data del Concertone e tutti gli ospiti e cantanti che si alterneranno sul palcoscenico tra pizzica e grandi successi!

La notte della taranta 2025 in tv: la data

Tutto pronto per il concertone de “La Notte della Taranta 2025” trasmesso sabato 23 agosto 2025 dalle ore 21.20 in prima serata su Rai3. La 28a edizione del grande evento musicale è affidato alla conduzione di Ema Stokholma nella splendida cornice del piazzale dell’ex Convento dei Padri Agostiniani di Melpignano (LE). Il concertone, evento principale del festival itinerante diretto dal Maestro concertatore David Krakauer con le coreografie di Fredy Franzutti, vedrà la partecipazione dell’Orchestra Popolare e di artisti nazionali e internazionali.

L’evento musicale, come ogni anno, attira decine di migliaia di spettatori nel cuore del Salento per vivere un’esperienza davvero unica. Una celebrazione collettiva della pizzica e della cultura popolare del Salento riletta in chiave contemporanea, in dialogo con le culture e le tradizioni musicali del mondo. Il Concertone sarà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Italia, Rai Radio2 e RaiPlay.

La notte della taranta 2025, ospiti e cantanti

Ma passiamo agli ospiti e cantanti de La Notte della Taranta 2025 che si alterneranno il 23 agosto 2025 sul palcoscenico allestito a Melpignano. Tra questi ci sono: Giuliano Sangiorgi che canterà due brani della tradizione Lu rusciu de lu mare e Quannu te llai la facce la matina. E ancora: Antonio Castrignanò interpreterà Aria caddhipulina e Funtana gitana, Ermal Meta che canterà Mediterraneo dal suo ultimo album Buona fortuna e Lule Lule in lingua arbëreshe. Nel cast di ospiti anche: TÄRA, Serena Brancale rivelazione di Sanremo 2025 con “Anema e core” e “All’acque, all’acque”, una pizzica della tradizione barese.

In scaletta anche Settembre, classe 2001 e vincitore a Sanremo del Premio della Critica “Mia Martini”, che presenterà il suo successo Vertebre e infine Anna Castiglia.

L’appuntamento con La Notte della Taranta 2025 è per sabato 23 agosto 2025 in prime time su Rai3.