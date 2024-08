“La Notte dei Serpenti” è pronta ad arrivare in tv. La seconda edizione del concertone, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, si è svolta lo scorso 20 luglio 2024 a Pescara. L’evento è stato ripreso e andrà in tv. Vediamo insieme quando sarà trasmesso e chi sono gli ospiti che si sono esibiti anche in dialetto abruzzese.

La Notte dei Serpenti 2024: i canti della tradizione popolare abruzzese arrivano in tv

Un grande evento per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Questo è La Notte dei Serpenti che andrà in onda in prima serata, alle ore 21.00, il prossimo 23 agosto su Rai2. A condurre la seconda edizione ci sarà Andrea Delogu ma il concertone sarà trasmesso in contemporanea anche su Rai Radio1, con il commento di Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Lo spettacolo del 20 luglio è stato ripreso da 13 telecamere e 2 droni in 4k e montato con una ripresa fedele dall’altissima qualità artistica. Sul palco, insieme a tanti artisti e musicisti abruzzesi, sono saliti grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale per prestare le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese. Non sono mancati brani che sono stati rivisitati in una chiave musicale moderna ed eseguiti dal vivo dall’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi. Tantissimi gli ospiti della serata, da Al Bano a Noemi, che hanno contato le loro hit e i canti della tradizione popolare abruzzese. Diversi anche i momenti toccanti come il ricordo che Caccamo ha fatto di Battiato.

La scaletta del Concertone

Primo ospite della serata è Al Bano che si è esibito sulle note di “Nel sole” e “I cigni di Balaka”. Noemi ha invece cantato “Sono solo parole” e “Addio addio amore” mentre Filippo Graziani ha reso omaggio a suo padre Ivan, interpretando “Taglia la testa al gallo”, “Ninna nanna dell’uomo” e “Pigro”. Poi è stata la volta di Umberto Tozzi con “Gente di Mare”, “Gloria”, “Tu”, “Te vuje bene” e “Ti amo” con un ritornello riscritto per l’occasione in dialetto abruzzese.

Colapesce Dimartino si sono esibiti su “Musica Leggerissima” nella versione in abruzzese “Canzone Spensierate” e in “Tutte le funtanelle”. Mentre i Coma_Cose hanno fatto cantare e ballare il pubblico con le loro hit “Malavita” e “Fiamme negli occhi”. Giovanni Caccamo ha fatto un omaggio a Franco Battiato, accompagnato dalla coreografia realizzata dal corpo di ballo sulle note di “La cura”. Il cantautore siciliano ha poi cantato “Maremaje”.

“All’Orte”, “Li Misciarule”, “Marattè”, “Cicirinella”, “La Capamarite”, “Marrocche e Frusce”, “La Jerva A Lu Cannette” e “La Figlia Me” sono gli altri canti popolari eseguiti nel corso della serata, impreziositi da nuovi arrangiamenti a cura di Enrico Melozzi. Il Maestro si è esibito per la prima volta con “La notte scura”, un brano inedito scritto in omaggio alla sua terra.

A chiudere la serata, l’immancabile “Vola vola”, preceduta dai saluti istituzionali del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci e del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri.