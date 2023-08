Tutto pronto per la prima edizione de La notte dei serpenti, il concerto, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi. A distanza di un mese dalla manifestazione, Rai1 trasmette in seconda serata l’evento a cui hanno partecipato grandi nomi della musica italiana. Ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti e la data di messa in onda in tv.

La Notte dei Serpenti 2023 a Pescara: l’evento trasmesso su Rai1

Giovedì 31 agosto 2023 dalle ore 23.20 appuntamento con la prima edizione de “La Notte dei Serpenti”, il concerto, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi. L’evento è andato in scena lo scorso 29 luglio nella magica cornica dello Stadio del Mare di Pescara davanti davanti a un pubblico di diecimila persone. Una serata indimenticabile ripresa da dieci telecamere in 4k per la regia di Angelo Bozzolino che la Rai propone in seconda serata su Rai1 dalle ore 23.20. A condurre l’evento musicale Monica Giandotti

“La Notte dei Serpenti” è stato promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.

La Notte dei Serpenti 2023, gli ospiti di Pescara

Ma passiamo agli ospiti e ai cantanti protagonisti della prima edizione de “La notte dei Serpenti 2023” tenutasi a Pescara. Ad aprire la serata Mr. Rain, la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo 2023 che ha conquistato critica e pubblico con la splendida “Supereroi”. Per l’occasione il rapper l’ha riproposta, accompagnato dal coro dei Piccoli Cantori Della Pace, in una inedita versione dal titolo di “Nu seme Nu” impreziosita dal ritornello riscritto in dialetto abruzzese.

Sul palcoscenico allestito nello Stadio del Mare di Pescara si è esibita anche Giusy Ferreri sulle note del brano “Mare Maje (Scura Maje)”, uno dei canti della tradizione popolare abruzzese. Poi è stata la volta di Gianluca Grignani che, dopo aver presentato il brano “Quando ti manca il fiato” di Sanremo 2023, ha cantato la sua hit “Destinazione Paradiso” rivisitata per l’occasione con alcuni parti in dialetto. Tutte le interpretazioni dei cantanti ospiti sono state curati del direttore artistico e musicale Enrico Melozzi che ha diretto l’Orchestra dei Serpenti. A rendere ancor più speciali le esibizioni anche le coreografie realizzate dal corpo di ballo composto da Lusymay Di Stefano (prima ballerina), Federica Sestili, Laura Espositi e Claudio Cirsone.

L’appuntamento con la prima “Notte dei serpenti 2023” è per giovedì 31 agosto in seconda serata su Rai1.