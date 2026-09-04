“La Notte dei Serpenti 2026“, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi approda in prima serata su Rai1 e per la prima volta anche in Eurovisione e su San Marino RTV. Scopriamo insieme gli ospiti, conduttori e la scaletta.

La Notte dei Serpenti 2026 in tv su Rai1: orario e conduttori

Stasera, venerdì 4 settembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento su Rai1 con la IV edizione de “La Notte dei Serpenti“. Il concerto – evento ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese attraverso un dialogo tra memoria, radici popolari e nuove generazioni. Un appuntamento unico nel suo genere affidato alla conduzione della spumeggiante Elettra Lamborghini. Quest’anno l’evento la prima volta verrà diffuso anche in Eurovisione e su San Marino RTV. Una scelta pensata e voluta come ha precisato il direttore generale di RTV e Rai Roberto Sergio: «RTV San Marino trasmetterà sul canale 550 ‘La Notte dei Serpenti’, il grande evento dedicato alla musica e alla cultura popolare abruzzese. Una scelta che conferma la vocazione internazionale e la dimensione europea di RTV, emittente del circuito Eurovisione, valorizzando oltre i confini nazionali musica, cultura e identità dei territori».

Sul palcoscenico spazio alla grande musica italiana ed abruzzese con la partecipazioni di illustri nomi della canzone, ma anche canti della tradizione abruzzese in dialetto, con arrangiamenti inediti e fedeli alla poetica dei testi originali.

La Notte dei Serpenti 2026, scaletta, cantanti ed ospiti

Tantissimi i cantanti italiani protagonisti de “La Notte dei Serpenti 2026“, una line-up davvero straordinaria. Sul palcoscenico: Patty Pravo, Raf, Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Antonia e la stessa Elettra Lamborghini. Tutti gli artisti sono accompagnati dall’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi, con un coro composto esclusivamente da donne di tutte le età. Con loro tutta la regione Abruzzo in scena: cento tra orchestrali, performer e ballerini sul palco e, davanti al palco, 500 coristi delle formazioni folkloristiche della regione.

Non mancheranno poi altri ospiti: dal comico e attore Gabriele Cirilli alla soprano pescarese Carmela Remigio. E ancora: Le Farfalle, Squadra di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare e la Banda dell’Esercito, 78 musicisti diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila. Al momento non è stata resa nota la scaletta della serata.

Le dichiarazioni del Maestro Enrico Melozzi su “La notte dei serpenti”

«La Notte dei Serpenti è cominciata come un concerto – tra musica popolare abruzzese, arrangiamenti contemporanei, chitarre elettriche e organetti. Poi si è trasformata in un movimento, capace di riunire generazioni diverse attraverso quelle stesse melodie». Sono le parole dell’ideatore, il Maestro Enrico Melozzi, che ha aggiunto: «abbiamo cominciato quattro anni fa con una scommessa semplice: i canti abruzzesi in dialetto, arrangiati per orchestra, su un palco da prima serata. Domani, 4 settembre, quei canti passano in Eurovisione, sullo stesso circuito che collega le televisioni pubbliche del continente. Sono felice e fiero, e lo sono per l’Abruzzo prima che per me. Le voci di 500 coristi, i saltarelli, le parole di una lingua che i nostri nonni parlavano in casa arrivano dove la Rai porta i suoi eventi più grandi. Ringrazio la Rai, San Marino RTV e la Regione Abruzzo per averci creduto. Una regione piccola ha una cosa grande da dire, e la dice nella sua lingua».