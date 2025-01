La mia vita da influencer, speciale su New Martina: quando in tv

La mia vita da influencer è lo speciale dedicato a New Martina. La giovane, in appena tre anni, è arrivata a diventare una tiktoker seguita da milioni di follower incrementando il suo business. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi è New Martina.

La mia vita da influencer: chi è New Martina e dove vedere lo speciale

Quasi 300 milioni di like, 8,6 milioni di follower e un singolo video visto da 464 milioni di persone. Questi sono i numeri che fanno di New Martina una delle tiktoker più influenti e seguite non solo in Italia ma nel mondo. Ora la sua vita diventa uno speciale che andrà in onda in tv. Giovedì 30 ottobre 2025 sarà infatti trasmesso La mia vita da influencer in prima serata su Real Time, canale 31, alle ore 21.30.

Quarantacinque minuti che raccontano il dietro le quinte della giovane diventata famosa mettendo pellicole e cover sui cellulari. Come recita il promo:

“Come è la vita di New Martina? Passa dal negozio di telefonia agli eventi più esclusivi, rimanendo semplice“.

Un modo per conoscere in maniera più intima e personale New Martina, apprezzata da milioni di giovani, seguendola in un giorno della sua quotidianità.

Chi è New Martina

Ma chi è New Martina? Si chiama Carmen Fiorito ed è nata nel 1999. Martina in realtà è il nome della sorella del padre e del negozio di cellulari situato in una stradina vicino alla Stazione Garibaldi, a Napoli. Ad ora, l’imprenditrice ha aperto altri tre negozi (a Caserta nel Centro Campania, a Bologna e a Palermo) e ha scritto un libro autobiografico.

Diverse sono le collaborazioni con case di moda e sponsor e Carmen ha anche avviato una linea di gioielli. In pochi anni il suo fatturato è aumentato e sono tantissimi i vip che sono andati da lei per farsi ‘martizzare’ e cambiare pellicole al proprio smartphone.