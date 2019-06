E’ Simona Ventura la protagonista della terza puntata de “La mia passione”, il programma di interviste condotto con grande successo da Marco Morra su Rai3. Ecco alcune anticipazioni della puntata in onda sabato 22 giugno su Rai3.

La mia passione su Rai tre: anticipazioni sabato 22 giugno 2019

Sabato 22 giugno alle ore 20.30 su Rai3 va onda la terza puntata de “La mia passione“, il programma di interviste d’autore realizzate da Marco Morra. Questa settimana a raccontarsi tra vita professionale e privata c’è una delle regine del piccolo schermo. Si tratta di Simona Ventura, pronta a condividere con i telespettatori alcuni retroscena ed aneddoti assolutamente inediti della sua vita.

Super Simo comincia il suo racconto dalla vittoria del titolo nel 1985 di Miss Muretto fino alla sua partecipazione a Miss Universo. Nel ricordare quell’evento, ha condiviso una chicca con Marco Morra e il suo pubblico:

Questa è una chicca che mi sono ricordata adesso. Andando a Miss Universo cosa faccio io, vado a suonare a Via del Gesù da Gianni Versace. Scusi sono Simona Ventura ho vinto ragazza italiana e vorrei che Gianni mi desse gli abiti…oh lui alla fine mi ha dato gli abiti e disse ‘questa ragazza farà strada’”.

Simona Ventura: da “Domani sposi” a “The voice of Italy”

Un ritratto attento e preciso quello di Simona Ventura, arricchito per l’occasione da materiale di repertorio come il primo provino fatto in Rai del 1987 per il ruolo di valletta per la trasmissione di Magalli Domani sposi.

Durante l’intervista Super Simo ripercorrerà i momenti più belli ed importanti della sua vita personale ed artistica: dal debutto a “La Domenica Sportiva” fino alla conduzione di “Mai dire gol” con la Gialappa’s. Poi i grandissimo successi: da “Quelli che il calcio”, “Le Iene”, “X Factor” fino al “L’Isola dei famosi” e la conduzione del Festival di Sanremo. Una carriera di alti e bassi, il passaggio a Mediaset fino al ritorno in Rai con “The Voice of Italy 2019”.