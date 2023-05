Se avete bisogno di alleggerirvi la mente e dedicarvi a qualcosa di piacevole e scacciapensieri almeno per un po’, non perdete il film di e con Ficarra e Picone La Matassa. L’appuntamento è per la prima serata di Giovedì 4 Maggio su Canale 5. Si tratta del terzo film della coppia di comici siciliani conosciuti anche come conduttori di Striscia la Notizia. La pellicola, datata 2009, è soprattutto molto divertente, ma c’è anche spazio per i buoni sentimenti. Ecco la trama e alcune curiosità che la riguardano.

La Matassa: la trama in breve e il cast

Ficarra e Picone interpretano due cugini, Gaetano e Paolo, che vittime dell’odio che intercorre tra le rispettive famiglie, non si vedono e non si parlano da vent’anni. Ad un certo punto entrambi si ritrovano a contendersi l’eredità di un albergo e, fra varie e spassose vicissitudini, riescono a rappacificarsi e a cambiare in meglio la situazione familiare.

Per quanto riguarda il cast, mattatori della pellicola sono, ovviamente, gli stessi Ficarra e Picone nei ruoli principali, ma troviamo anche Mario Pupella, Giambattista Avellino, Claudio Gioè, Pino Caruso, Domenico Centamore, Tuccio Musumeci, Gino Astorina, Gaetano Pappalardo e Anna Safroncik.

Curiosità sul film

Fin dagli esordi la comicità di Ficarra e Picone si caratterizza per l’umorismo garbato e un po’ surreale e La Matassa non fa eccezione. La commedia è ben lontana dalla volgarità e dalla banalità proprie di troppi film comici, soprattutto italiani, e si distingue invece per l’ironia misurata, che però nulla toglie alla capacità di far ridere, che in pratica accompagna lo spettatore per tutti i 98 minuti della durata del film.

Se volete conoscere alcune curiosità su La Matassa, di seguito ne trovate un elenco: