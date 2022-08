In arrivo stasera su Canale 5 una serie tv francese con Carole Bouquet nei panni di un’assassina. Da fine agosto infatti, sull’ammiraglia Mediaset andrà in onda la serie tv “La Mantide” all’insegna del brivido. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie, il cast, la trama e la data di messa in onda.

La Mantide, serie tv francese al via martedì 30 e mercoledì 31 agosto 2022 su Canale 5

Carole Bouquet, assieme ai colleghi Pascal Demolon e Fred Testot saranno i protagonisti di una serie tv francese che si intitola “La Mantide”. Al via da martedì 30 e mercoledì 31 agosto in prima serata su canale 5. Un thriller avvincente e originale, la cui protagonista è Jeanne Deber una serial killer donna a cui presta il volto l’attrice Carole Bouquet.

Tuttavia, il personaggio non ha esattamente il “profilo tradizionale” del Serial Killer che uccide le sue vittime solo per il gusto di farlo. L’assassina è una sorte di “giustiziere” che punisce quegli uomini dalla reputazione irreprensibile che tuttavia tra le mura domestiche consumano abusi e violenze fisiche e psicologiche ai danni dei familiari.

“La Mantide”: la trama della nuova serie tv in onda su canale 5

La Mantide, questo il soprannome della serial killer è richiusa da 25 anni in un carcere di massima sicurezza. Quando però, un nuovo serial killer riproduce i suoi stessi crimini emulandola alla perfezione le autorità le chiedono di collaborare. La donna accetta, ma a una condizione: il suo unico interlocutore sarà il poliziotto Damien Carrot interpretato da Fred Testot. Nessuno sa infatti, che Damien è in realtà il figlio di Jeanne diventato detective. L’unico a sapere questo segreto è il commissario Dominique Feracci a cui presta il volto Pascal Demolon. La donna viene quindi portata in una residenza blindata per collaborare alle indagini mentre Damien dovrà affrontare i suoi fantasmi e fare i conti con il passato.

La location e il cast de “La Mantide” in prima serata su canale 5

La mantide è ambientata in gran parte a Parigi, soprattutto nel castello dove Jeanne viene trasferita per seguire le indagini. Si tratta del prestigioso Château de Villette, a 40 chilometri a nord-ovest di Parigi, dove sono state girate anche alcune scene del film “Il codice da Vinci”.

La serie tv ha riscosso un ottimo successo in patria registrando ascolti molto alti, quasi cinque milioni di spettatori. L’attrice, Carole Bouquet, una vera colonna della cinematografia grazie alle sue straordinarie interpretazioni in film come “Il cappotto di Astrakan” e “Troppo bella per te!” in merito a questo ruolo ha dichiarato a Sorrisi:

«In generale, quando guardo un film o una serie su un serial killer mi spavento molto. Ma ciò che mi è piaciuto di Jeanne è che, pur essendo assolutamente mostruosa, cercherà di ricreare un legame, che credeva per sempre distrutto, con il figlio».

Nel cast oltre alla bellissima e bravissima Carole Bouquet che presta il volto a Jeanne Deber, nota come “la Mantide” troveremo:

Pascal Demolon: Commissario Dominique Ferracci, il poliziotto che arrestò Jeane venticinque anni prima e che ora collabora con lei;

Fred Testot: Damien Carrot, figlio di Carol, che da anni non sente la madre;

Manon Azem: Lucie Carrot;

Jacques Weber: Charles Carrot;

Élodie Navarre: Szofia Kovacs;

Serge Riaboukine: Sébastien Crozet;

Robinson Stevenin: Alex Crozet;

Frédérique Bel: Virginie Delorme;

Christophe Favre: Baptiste Séverine;

Adama Niane: Agente Stern.

Anticipazioni prime due puntate de La Mantide

Jeanne Deber nota come La Mantide, è una serial killer che ha terrorizzato la Francia per più di 25 anni. La donna accetta di aiutare la polizia perché un suo emulatore sta mietendo molte vittime. Collabora con il commissario Ferracci, il poliziotto che l’aveva arrestata all’epoca.

Seconda puntata– Damien, il figlio di Jeanne Deber è furioso con sua madre e cerca di capire quali sono i suoi progetti. Lucie, intanto, non riesce a scrollarsi di dosso i sospetti della polizia e decide di indagare nel passato di suo marito. Damien va a far visita allo psichiatra della madre.

La Mantide: numero puntate e dove vederla in streaming?

La Mantide è una serie tv francese che ci terrà compagnia per tre prime serate:

la prima puntata andrà in onda da martedì 30 agosto ;

andrà in onda da ; la seconda puntata andrà in onda mercoledì 31 agosto;

andrà in onda Mentre la terza ed ultima puntata andrà in onda lunedì 5 settembre.

Oltre che vederla in diretta su Canale 5, è possibile vedere La Mantide in streaming su Mediaset Infinity.

Trailer: