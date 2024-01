Esattamente a 70 anni fa, 3 Gennaio 1954, risale la prima trasmissione della Rai, Radiotelevisione italiana, in diretta dagli Studi di Torino. Si è trattato, come è evidente, di un avvenimento epocale, che non si può non celebrare come si deve. E’ proprio questo l’intento del film La luce nella masseria: vediamo la trama, il cast principale, quando e dove vederlo sul piccolo schermo.

La luce nella masseria: trama

La pellicola è ambientata in Basilicata, nello specifico a Matera, negli anni ’60. Nella bellissima “città dei sassi”, la modernità che avanza trova un grande ostacolo nei forti convincimenti radicati nella società contadina dell’epoca. Protagonista della storia è la famiglia Rondinone, proprietaria di una masseria. Nonostante la vita per loro sia piuttosto dura, tutti sono molto uniti ed affrontano le avversità con coraggio, forti dell’appoggio l’uno dell’altro.

Pinuccio è un bambino di 11 anni che, come i suoi coetanei, ha il cuore pieno di sogni da realizzare. Vorrebbe tanto un televisore per cominciare, ma al momento esso è un bene di lusso che non tutti possono permettersi. Però la fantasia dei più piccoli, si sa, non ha freni. Pinuccio si mette lui stesso a fare la televisione, utilizzando un apparecchio rotto e facendo l’imitazione dei conduttori più in voga del momento. Attraverso la voce narrante del ragazzino seguiamo le vicende della sua famiglia e, principalmente, del suo idolo zio Vincenzo e della ragazza innamorata di lui. Alla fine sarà proprio la televisione a far ricucire alcuni rapporti interrotti e a sistemare situazioni che sembravano insanabili.

Cast “La Luce nella masseria”

Domenico Diele: Vincenzo Rondinone

Aurora Ruffino: Imma

Giovanni Limite: Pinuccio

Giusy Frallonardo: Damianina Rondinone

Carlo De Ruggieri: Carismo Rondinone

Renato Carpentieri: nonno Eustachio

Elvira Camarrone: Marietta

Nando Irene: Michele Rondinone

Yari Gugliucci: Mariano

Alessandro Giallocosta: dottore

Viviana Altieri: Margherita

Lia Trivisani: Bruna

Adele Conte: Anna

Antonio Trucco: Ueluccio

Aldo Mastrillo: Giovanni

Ilenia Ginefra: Giuseppina Centonze

Erminio Truncellito: Ciccillo

Antonio Andrisani: notaio

Francesco Zaccaro: antennista

Quando e dove vederlo in tv

La luce nella masseria, film che celebra i 70 anni della Rai, va in onda nella prima serata di Domenica 7 Gennaio su Rai Uno (inizio ore 21.30 circa).