Solo qualche giorno fa, era il sei novembre, la band dei Pooh e tutto il mondo della musica leggera si è unito al dolore per la scomparsa di Stefano D’Orazio. Il batterista, già ricoverato in ospedale per alcune patologie pregresse, si è spento a causa del Covid che ha aggravato le condizioni. La sua morte ha lasciato un vuoto immenso nel cuore di tutti, soprattutto in quello di Roby Facchinetti. Poche sono state le sue dichiarazioni in merito a quanto accaduto, solo perché non riusciva a trovare le parole giuste per esprimere il suo dolore. Ora, qualche ora fa, in una lungo post che ha pubblicato sul suo profilo Facebook, ha esternato tutta la sofferenza che sta patendo per il caro amico scomparso. Perché, cinquant’anni di amicizia non sono facili da dimenticare.

Roby Facchinetti e la lettera al batterista dei Pooh

Roby Facchinetti, prima di tutto, ha ringraziato i fan che hanno rivolto a Stefano D’Orazio un saluto, durante il corteo prima del funerale. “Un saluto carico di affetto dalla sulla città“, scrive sui social. Poi aggiunge: “Quanto il dolore è troppo profondo e ci devasta, è impossibile fare altro. Non resta che dare spazio a lacrime e silenzio”. A mente più lucida, il celebre cantante ha voluto esprimere tutti i suoi sentimenti, rivolgendo a D’Orazio un estremo saluto che ha fatto commuovere tutti. Una lettera che tocca diversi argomenti: i successi e gli insuccessi della loro carriera, il rapporto di Stefano con la moglie Tiziana, e quella musica, quelle parole e quei sentimenti che hanno condiviso per un lungo periodo di tempo.

E quel dolore immenso di Roby Facchinetti

“Pensandoci su, trovo bellissimo pensare che per te è tutto finito. Per quanto ciò addolori, le stelle tu le stai facendo ridere“, scrive Roby Fachinetti. “Le stai rendendo ancora più luminose, perché adesso la tua casa è proprio lassù. Tra le stelle. Quelle stelle per cui pure tu hai dovuto timbrare il passaporto”, aggiunge. Quel lungo post ha creato molte interazioni e, i fan più accaniti, ancora storditi dalla perdita, condividono il dolore e la sofferenza che sta prova Roby Facchinetti.

Solo pochi mesi fa, i due avevano scritto insieme “Rinascerò, Rinascerai” e la canzone era diventata subito un inno di speranza e di buono auspicio per la situazione che l’Italia sta vivendo. Peccato che proprio quel virus ha stroncato la vita di un grande artista.