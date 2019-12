La lettera di Massimo Bossetti a Vittorio Feltri nella puntata di oggi, martedì 3 dicembre 2019 di Mattino Cinque.

L’uomo, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha deciso di scrivere una lettera a Vittorio Feltri, giornalista e direttore di Libero. “Di fronte a lei c’è un uomo disperato che non sa più dove aggrapparsi” scrive Bossetti dal carcere. Bossetti continua a professare la sua innocenza: “sto soffrendo tantissimo per quanto non ho commesso”.

Ecco il video Mediaset con la lettera completa di Massimo Bossetti al direttore di Libero.