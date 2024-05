Nella prima serata di Giovedì 30 Maggio su Italia Uno va in onda La legge dei più forti, un bel film di genere action/thriller diretto da Deon Taylor nel 2019. Una pellicola da non perdere per gli appassionati, perché i colpi di scena, la suspense e l’effetto sorpresa, ovvero quegli elementi che non possono mancare nelle trame tinte di giallo, ci sono tutti ed anche ben mixati fra loro. Consigliato. Intanto vi diciamo quali sono le curiosità più interessanti da conoscere.

La legge dei più forti: la trama in breve e il cast

Alicia, giovane poliziotta in forze alla Narcotici di New Orleans, assiste all’assassinio di uno spacciatore da parte di un poliziotto corrotto. Avendo filmato tutta la scena nella body-cam, si ritrova ad essere anch’essa in pericolo. La donna accetta l’aiuto di un collega, ma purtroppo scopre che è corrotto anche lui…

Il cast principale è composto da Naomie Harris, Tyrese Gibson, Frank Grillo, Mike Colter, Reid Scott, Beau Knapp, Nafessa Williams e James Moses Black.

Le curiosità sul film

Non perdete queste curiosità su La legge dei più forti: