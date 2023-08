Non ci sono soltanto serie crime e sentimentali in questa torrida estate televisiva. Gli appassionati di opera si tengano pronti e si segnino in agenda questa data: Giovedì 10 Agosto. Alle 21.20 su Rai Tre, infatti, inizia il primo dei tre appuntamenti con La grande opera all’Arena di Verona, ovvero altrettante rappresentazioni di capolavori del genere.

Si comincia con Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini: ecco tutte le informazioni sull’evento.

La grande opera all’Arena di Verona: Luca Zingaretti conduttore d’eccezione

Tutte e tre le serate dedicate alla lirica avranno un conduttore d’eccezione, che si occuperà di introdurre l’opera e l’argomento trattato. Stiamo parlando di Luca Zingaretti, attore molto quotato diventato popolare come interprete de Il Commissario Montalbano, la fortunata serie poliziesca tratta dai romanzi dello scrittore siciliano Andrea Camilleri.

Tocca a Zingaretti quindi, presentare l’opera e spiegarla, aiutando chi guarda a conoscerla e a capirla meglio.

Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini: la trama e gli interpreti

Il Barbiere di Siviglia apre la rassegna sull’opera che Rai Tre propone a tutti gli appassionati per l’estate 2023. Si tratta di una delle opere più celebri di Gioacchino Rossini.

La trama è incentrata sull’amore fra la bella Rosina e il Conte d’Almaviva, che vuole sposarla. Tuttavia tra i due giovani innamorati si frappone un ostacolo, l’anziano don Bartolo, anch’esso intenzionato a convolare a nozze con la ragazza, ma solo per impossessarsi della sua cospicua dote. L’uomo non ha alcuna intenzione di lasciare che un giovanotto mandi a monte i suoi piani.

L’orchestra, il coro, il ballo e i tecnici della Fondazione Arena di Verona che portano in scena la rappresentazione sono diretti dal maestro Alessandro Bonato.

Precisiamo che lo spettacolo è stato portato in scena lo scorso Giugno e registrato, pertanto non viene trasmesso in diretta ma è comunque una prima sul piccolo schermo.