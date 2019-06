Una lunga maratona è in arrivo su Focus Tv. Si tratta della Giornata Mondiale degli Oceani, la maratona – evento al via da sabato 8 giugno 2019.

Giornata Mondiale degli Oceani su Focus Tv

Dalle ore 21.25 di sabato 8 giugno 2019 su Focus Tv (canale 35 del telecomando) andrà in onda la Giornata Mondiale degli Oceani, la lunga maratona trasmessa dal canale free Mediaset dedicato alla divulgazione scientifica diretto da Marco Costa.

Nel 1965 il CPR (Continuous Plankton Recorder) ritrova al largo delle coste dell’Irlanda la prima busta di plastica. Da allora la plastica ha invaso i nostri mari raggiungendo cifre davvero spaventose. Si parla di circa 100 milioni di tonnellate di rifiuti plastici dispersi nella natura in un solo anno. Cifre scioccanti che mettono a rischia non solo i nostri oceani, ma anche le nostre vite.

Salvaguardare gli oceani è importantissimo per un semplice motivo: essi generano la maggior parte dell’ossigeno che respiriamo. Non solo, sono sempre gli oceani a darci del cibo che poi finisce sulle nostre tavola, che regolano il clima e puliscono l’acqua che beviamo. Ma non finisce qui, con le acque degli oceani è possibile usufruire di elementi divenuti indispensabili nella produzione di medicinali e tanto altro.

Lo speciale “Giornata Mondiale degli Oceani” curato da Anna Maria Fontanella trova in Vincenzo Venuto la guida per raccontare come ci si debba comportare ed affrontare il World Oceans Day 2019, ossia la prevenzione e la lotta contro l’inquinamento generato dalla plastica.

Oceani da salvare, lo speciale su Focus

Vincenzo Venuto, infatti, ha documentato i gravissimi rischi che l’inquinamento degli oceani sta producendo su flora e fauna, ma anche sulla popolazione. Siamo ancora in tempo però per salvaguardare gli oceani ed invertire questa tragica tendenza. Come? Prima di tutto tramite delle precise tecnologie in grado di localizzare e rimuovere i rifiuti plastici presenti negli oceani. Non solo, sono stati creati dei robot in grado di individuare ed assorbire le microplastiche dalle acque, anche in caso di elevate profondità.

Lo speciale Oceani da salvare parla anche di due grandi fattori di rischio. In primis il riscaldamento globale che, nel corso degli ultimi decenni, ha modificato le correnti oceaniche cambiando le temperature di molti habitat marini causando in alcuni casi la morte di alcune specie.

Dopo lo speciale Oceani da salvare, dalle ore 22.00 Focus trasmette ben tre documentari dedicati alla salvaguardia delle bellezze e delle risorse del mare. A cominciare dall’episodio Giganti da salvare della serie “Grandi oceani selvaggi”; Squali da salvare e l’episodio La vita nella catena alimentare sempre per la serie “Grandi oceani selvaggi”.