Arriva su Rai 1, una nuova serie tv con protagonista Vittoria Puccini: “La Fuggitiva” una fiction mozzafiato piena di azione, un thriller per certi versi, per i molti lati oscuri che si insinuano nel racconto. Ma vediamo nel dettaglio, le anticipazioni, la trama, il cast, i personaggi e quando andrà in onda sulla rete ammiraglia della Rai.

“La Fuggitiva”, con Vittoria Puccini dal 5 aprile 2021 su Rai 1

La data di messa in onda de “La Fuggitiva” è fissata a lunedì 5 aprile 2021, in prima serata, nel giorno di Pasquetta. Quest’anno viviamo una Pasqua blindata, per cui non è possibile organizzare gite fuori porte, quindi quale miglior pretesto per seguire questa serie tv carica di mistero e suspence che appassionerà sicuramente il pubblico italiano.

La Fuggitiva: il cast e i personaggi della serie tv con Vittoria Puccini

La nuova serie tv è composta da quattro puntate e la Puccini sarà affiancata da

Gianni Rosato è Goran

Alan Cappelli Goetz è Franz

Eugenio Mastrandrea

Giuseppina Turco

Sergio Romano

Ivan Franek

Maurizio Marchetti

Giorgia Salari

Gilles Rocca

Pina Turco

Gianluca Vannucci

Daniele Monterosi

Viviana Colais

La regia è invece affidata a Carlo Carlei. Prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica Srl in collaborazione con Rai Fiction.

Tra gli attori ci sono molti volti conosciuti al pubblico come Goetz visto nel colossal I Medici, Il Paradiso delle Signore e molte altre produzioni televisive. Poi c’è Gilles Rocca attuale naufrago all’isola dei famosi, vincitore della scorsa edizione di Ballando con le Stelle.

La Fuggitiva Trama, di cosa parla la nuova fiction di Rai 1

La fuggitiva racconta la storia di Arianna, a cui presta il volto Vittoria Puccini. Una donna mite e felicemente sposata con Fabrizio, assessore all’urbanistica di un piccolo comune nel torinese. Hanno un figlio di otto anni che si chiama Simone. La vita della donna viene sconvolta quando il marito viene ucciso. Per la donna inizia un incubo, perché vicino al luogo del delitto vengono trovate delle prove apparentemente schiaccianti che la inchiodano tanto che portano la polizia ad incriminare proprio lei. Ma entra in scena anche un’altra figura misteriosa, una donna che dice di essere stata l’amante di Fabrizio.

Il movente dell’assassinio è quindi la gelosia? Tutto porta a questo, ma Arianna immaginando quale potesse essere la sua sorte riesce a fuggire prima che l’arrestino. Riuscirà a far perdere le sue tracce, e al fine di passare inosservata adotterà molti travestimenti indossando parrucche differenti. Da rossa a bionda, e poi mora. L’attrice a questo proposito fa sapere dalle pagine di Sorrisi: “Sono Arianna: il mio personaggio ha una vita felice, sposata con un uomo che ama, ha un bellissimo bambino che adora e che è tutta la sua vi-ta. All’improvviso succede un evento drammatico e del tutto inaspettato che sconvolge questo meraviglioso equilibrio.

Il marito viene ucciso in circostanze misteriose e lei, che è accusata di questo omicidio, prende il figlio e scappa. Perché capisce che se viene messa in carcere non potrà dimostrare la sua in-nocenza e le toglieranno il figlio. Scappa e inizia a indagare per scoprire la verità e dimostrare così la sua innocenza”.

Arianna è una madre ferita che fa di tutto perché non le portino via il figlio. Nella sua fuga e nella ricerca della verità sarà affiancata da un giornalista, Marcello, interpretato da Eugenio Mastrandrea, che crede nella sua innocenza.

Ma la domanda che tutti si pongono è come è stata capace Arianna, oltre ad uccidere, anche a fuggire facendo perdere le proprie tracce con grande abilità? Nessuno se lo aspetta da una tranquilla madre di famiglia, apparentemente irreprensibile e innocua. Le risposte si celano nel suo passato, tragico e tormentato.

Il passato di Arianna nella serie tv La Fuggitiva

Trent’anni prima la famiglia di Arianna è stata sterminata durante una rapina in villa finita male. Poi di lei non si è saputo più nulla. Per ricomparire 10 anni dopo con un gruppo di profughi scampati alla guerra in Bosnia. Viene poi adottata dal migliore amico del padre l’avvocato e ora Senatore Feola. Dove è stata Arianna in quei 10 anni? Cosa ha fatto? E come mai è ricomparsa dopo così tanto tempo?

Queste sono le domande che si pone Marcello, il giornalista di cronaca locale, che indaga sulla vicenda e che crede all’innocenza di Arianna. Perché – scrive Marcello in un suo articolo – Arianna Comani è stata incriminata con così tanta fretta dagli inquirenti?

Arianna leggendo l’articolo intuisce che il giornalista crede alla sua innocenza e che è vittima di un complotto. Da qui i due, iniziano ad indagare per trovare qual è il vero assassino del marito e cosa si cela sotto questa storia. Ovviamente non mancheranno inseguimenti, sparatorie, corse repentine tutto al cardiopalma.. Un “action Thriller” dalle atmosfere noir.

Appuntamento in prima serata da lunedì 5 aprile 2021 su Rai 1.