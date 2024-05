La prima serata di Lunedì 27 Maggio è all’insegna del thriller e dell’azione. Su Italia Uno infatti, va in onda La fredda luce del giorno, un film dalla trama carica di suspense e colpi di scena, con protagonisti Henry Cavill e Bruce Willis.

La pellicola attinge agli elementi tipici del genere con risultati soddisfacenti, anche per merito dell’ottima interpretazione degli attori. Di seguito tutte le curiosità da sapere.

La fredda luce del giorno: la trama in breve e il cast

Il giovane affarista newyorchese Will Shaw accompagna i familiari in vacanza in Spagna. Di ritorno da un’escursione, scopre che la madre, il fratello e la fidanzata sono stati rapiti da una banda di criminali. Nel tentativo di salvarli, Will si ritrova suo malgrado a dover scavare negli oscuri segreti del padre Martin.

Oltre ai già menzionati Henry Cavill e Bruce Willis, nel cast troviamo anche, fra gli altri, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem e Verónica Echegui.

Le curiosità da conoscere sul film

La fredda luce del giorno è un film di genere action thriller diretto da Mabrouk El Mechri nel 2012. Queste sono le principali curiosità da conoscere sul suo conto: