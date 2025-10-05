Assistere con i propri occhi alle attenzioni che Sarp Cesmeli riserva a Bahar sarà un colpo devastante per Pırıl Nalbantoğlu. Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la “seconda moglie” di Sarp compirà un gesto estremo: tenterà il suicidio. Ecco cosa accadrà.

Kadin – La forza di una donna: una convivenza difficile

Tutto avrà inizio quando Sarp – per proteggere Bahar e i figli Nisan e Doruk dalle minacce di Nezir Korkmaz – deciderà di condurli in un rifugio sicuro. Il pensiero che il marito sia così vicino alla sua “vecchia famiglia” farà preoccupare moltissimo Piril, che deciderà di presentarsi al rifugio con i figli Alì e Ümer, i gemelli avuti da Sarp.

Inizierà così una convivenza decisamente complicata tra Bahar e Piril, durante la quale spesso la tensione sarà al massimo. Bahar esasperata tenterà anche di fuggire, e questa azione farà capire a Sarp che sarà giunto il momento di rivelare alla prima moglie i motivi per cui sarà stato costretto ad abbandonarla anni prima.

In un lungo confronto Sarp spiegherà a Bahar anche il ruolo che la sua sorellastra, Sirin, avrà avuto nella messinscena. L’uomo cercherà anche di baciare l’ex moglie, che però lo respingerà.

Piril ascolta la conversazione nei prossimi episodi La forza di una donna

Piril – nascosta in cucina – ascolterà tutta la conversazione tra il padre dei suoi figli e l’ex moglie, e sarà sopraffatta dal dolore nello scoprire che Sarp non avrà mai smesso di amare Bahar.

In preda alla disperazione, la donna romperà piatti e bicchieri, manifestando un crollo emotivo totale. Convinta di aver ormai perso per sempre l’uomo che ama, ingerirà un intero flacone di tranquillanti.

Bahar fortunatamente si accorgerà in tempo di ciò che starà accadendo, e interverrà per salvarla, inducendola a vomitare.

Spoiler turchi La forza di una donna: Suat vuole allontanare Piril da Sarp

La situazione però, sarà ormai al limite, e finirà per preoccupare anche Leyla, la babysitter di Alì e Ümer. Sinceramente legata a Pırıl, Leyla contatterà Suat, il padre della donna, e gli rivelerà il tentato suicidio.

Suat sarà sconvolto nell’apprendere che la figlia avrà cercato di uccidersi, e deciderà che è giunto il momento di intervenire. Radunati i suoi uomini, il padre di Piril si appresterà a recarsi al rifugio, per portare la figlia e i nipoti lontani da Sarp.

Ma riuscirà davvero nel suo intento? Questa crisi segnerà un punto di svolta anche per Bahar, che, stanca di subire le decisioni di Sarp, si preparerà a prendere una decisione decisiva.