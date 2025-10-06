Chi pensava che Nezir Korkmaz avesse già dato prova della sua cattiveria dovrà presto ricredersi. Quello che farà il nemico numero 1 di Sarp Çeşmeli nelle prossime puntate La forza di una donna lascerà davvero tutti senza parole. A farne le spese sarà Azmi Denizer, che riceverà dal perfido Nezir un ordine spiacevole. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le news della dizi turca Kadin.

Anticipazioni turche La forza di una donna: Nezir vuol vendicarsi di Sarp

Tra Sarp e Nezir non corre certo buon sangue, e questo i fans de La forza di una donna lo sanno ormai fin troppo bene. Proprio il desiderio di vendetta di Nezir (che ritiene Sarp responsabile della morte del figlio Mert) lo spingerà a dare rodine ai suoi uomini di rapire Bahar e i suoi figli. La donna però, insieme a Doruk e Nisan, riuscirà a salvarsi grazie a una soffiata che Piril farà a Sarp.

L’uomo, una volta scoperto il piano del suo nemico, correrà a prelevare l’ex moglie e i figli per portarli in un posto sicuro. Il piano di Nezir fallirà, e la sua reazione sarà tutt’altro che innocua. L’uomo ucciderà a sangue freddo tutti gli scagnozzi incaricati del rapimento, salvando solo Azmi Denizer.

Trame turche La forza di una donna: Azmi costretto a eseguire l’ordine di Nezir

Azmi è il fratello maggiore di Munir, uomo al servizio di Suat Nalbantoğlu, nonché padre di Piril, e quindi suocero di Sarp. I rapporti con il fratello minore non sono certo idilliaci: in passato Munir lo aveva accusato di furto per spingere Suat a licenziarlo,

Azmi avrà un solo desiderio: soddisfare ogni comando di Nezir. Quest’ultimo – insoddisfatto dai risultati del suo piano – vorrà capire se Azmi sia davvero un uomo affidabile, e per questo gli darà un ordine davvero duro da eseguire. Per dimostrare la sua fedeltà a Nezir, Azmi dovrà uccidere suo fratello Munir!

Lo scagnozzo si troverà così di fronte a un bivio dal quale sarà davvero difficile uscire: se da un lato non esiterebbe a togliersi la vita per Nezir, dall’altro l’idea di uccidere suo fratello lo sconvolgerà. Ma capirà di non potersi sottrarre a quell’ordine, perché se lo facesse scatenerebbe la furia del suo capo.

Spoiler La forza di una donna: Azmi pronto a uccidere Munir

Seppur a malincuore, Azmi Denizer si preparerà così a uccidere il fratello. L’uomo gli telefonerà e lo inviterà a cena, con la promessa di discutere insieme le ultime vicissitudini che li hanno portati ad allontanarsi. Il fratello minore non sospetterà le intenzioni di Azmi, e accetterà l’invito.

All’ultimo minuto però, un evento del tutto inaspettato riscriverà i piani di Azmi. Piril cercherà infatti di togliersi la vita, e Suat si precipiterà al rifugio nel quale Sarp avrà nascosto le “due mogli” e i figli, per portare in salvo Piril e i gemellini.