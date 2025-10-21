Un grave lutto segnerà i prossimi episodi della soap turca La forza di una donna (Kadın). Hatice perderà la vita, ed Enver sembrerà sul punto di crollare all’idea di non avere più la moglie al suo fianco. L’uomo immaginerà una cena a lume di candela con la consorte, e finirà per incendiare la casa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La forza di una donna, anticipazioni turche: Hatice muore in un incidente stradale

La storyline prenderà il via nel momento in cui Bahar avrà un malore davanti ai suoi figli. Hatice a quel punto la consiglierà di sottoporsi ad alcuni accertamenti, e insisterà per accompagnarla da un medico.

Lei, Bahar e Sarp saliranno così sull’auto guidata da Arif. Durante il tragitto però, una conversazione tra Bahar e Sarp, nel corso della quale lui le rinnoverà il suo amore, finirà per distrarre il barista che inavvertitamente passerà con il rosso. A causa della sua distrazione, il veicolo finirà per scontrarsi con altri due mezzi. L’uomo riporterà solo alcune ferite lievi, ma l’incidente stradale sarà fatale per Hatice.

La donna verrà trasportata d’urgenza in ospedale, dove morirà poco dopo.

Sirin ed Enver corrono in ospedale nei prossimi episodi La forza di una donna

Sirin ed Enver – informati di quanto accaduto – si precipiteranno al capezzale di Hatice. in preda alla disperazione per la morte della madre, Sirin accuserà Arif di aver causato quell’incidente.

Enver invece – apprendendo la notizia della morte della moglie – cadrà in uno stato di disperazione che obbligherà i medici a ricorrere a dei sedativi per calmarlo.

Enver continua a “vedere” Hatice e da fuoco alla casa: news La forza di una donna

Nei giorni successivi alla morte di Hatice, Enver sembrerà non riuscire a rassegnarsi a dover vivere senza di lei. L’uomo continuerà a vederla e a parlarle, e le sue allucinazioni finiranno per scatenare un episodio drammatico.

Durante una delle sue “conversazioni” con Hatice, Enver deciderà di sorprendere la moglie con una cena a lume di candela, e accenderà dei ceri che finiranno per mandare a fuoco la casa.

Salvato dai vigili del fuoco, Enver apparirà disperato e fragile, avvolto in una coperta.

“Ho perso tutto” dirà tra le lacrime a Bahar. Ma quest’ultima sarà sempre pronta a tendergli una mano e lo accoglierà in casa sua.