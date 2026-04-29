Il serial drammatico turco La forza di una donna (Kadın) si prepara a regalarci nuove emozioni nel corso della prossima settimana. Negli episodi in onda dal 2 all’8 maggio 2026 nel daytime di Canale 5 vedremo Şirin sempre più fuori controllo: la giovane confesserà ad Arif di aver provocato volontariamente la morte di Sarp e lui registrerà tutto. Basterà questo per inchiodarla? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame settimanali La forza di una donna: Arif registra la confessione di Sirin

Sempre più preoccupato per il comportamento instabile di Şirin, Enver inizia a temere che la ragazza possa rappresentare un pericolo persino per i bambini. La situazione peggiora quando Şirin confessa ad Arif di aver provocato la morte di Sarp, staccando la flebo che lo teneva in vita in ospedale.

Arif registra di nascosto la confessione e poi si rivolge a Kismet per incastrarla, mal’avvocata gli spiega che la registrazione – da sola – non basta: servono prove più concrete!

Anticipazioni prossime puntate La forza di una donna

Ma le sorprese per Arif non finiscono qui: parlando con la sorella scopre infatti che lei è coinvolta negli affari illeciti di Cem e di essere pronta a fuggire con lui. Tuttavia Kismet si dice disposta a rimandare la sua partenza, pur di aiutare il fratello a risolvere il caso di Şirin.

Intanto a casa di Fazilet, cresce l’intesa tra Raif e Ceyda. La scrittrice è stupita quando la donna rifiuta l’anello che le dona il figlio e ne parla con Bahar.

La situazione per Şirin si fa ancora più grave quando Emre – scoperte le cattiverie che la ragazza ha detto ai bambini – decide di licenziarla. Arif fa ascoltare a Ceyda la registrazione, e la donna reagisce con uno scatto d’ira, ma lui le spiega che questo non è sufficiente per incastrare Şirin. I due decidono così di mettersi in contatto con lo psichiatra che aveva in cura la giovane perpoter dimostrare che si tratta di una persona pericolosa e farla ricoverare.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Arif parla con Enver e gli racconta cosa è accaduto al bar di Emre subito dopo il licenziamento di Şirin, poi si rivolge di nuovo a Kismet, che gli spiega che – per poter procedere con il ricovero – è necessario avere il consesno sia di Enver che di Bahar.

Cem riesce a far firmare a Dursun i documenti per consentire a Ceyda di adottare legalmente Arda. Bahar informa Enver che – stando a quanto riferito dalla signora Fazilet – la casa editrice è entusiasta del libro.