Fans dei serial drammatici turchi siete pronti a una notizia esclusiva? Se avete amato la soap La forza di una donna, presto potrete rivedere tutti gli episodi in replica, e se invece l’avete persa questa sarà l’occasione per scoprire le vicende di Bahar, che hanno conquistato migliaia di fans.

La forza di una donna dal 9 novembre su Rete 4

La data da cerchiare in rosso sul calendario, se non volete perdervi neppure un appuntamento con la serie incentrata sulle vicende di Bahar, è quella del 9 novembre. La serie turca infatti, debutterà su Rete 4 nella fascia mattutina, prendendo il posto di un’altra dizi turca amatissima che giungerà alla fine.

Dopo il successo di “Terra amara”, che ha fatto registrare ottimi dati di ascolto anche nelle repliche mattutine, il Biscione torna a puntare su un’altra soap turca, proponendo ai propri telespettatori le repliche de “La forza di una donna”.

Ricordiamo che questa serie è già andata in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana, facendo registrare dati Auditel più che soddisfacenti. Ed è proprio il successo ottenuto con la messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ad aver convinto i vertici di Cologno Monzese a replicarla su Rete 4, in uno slot orario ben diverso dal precedente.

La forza di una donna tra i programmi mattutini di Rete 4

La fascia mattutina di Rete 4 è tipicamente destinata alle soap: La Promessa, Terra amara, Segreti di famiglia e Tempesta d’amore allietano le prime ore del giorno di molte casalinghe. Con la fine di Terra amara però, uno slot orario importante rischiava di rimanere desolatamente vuoto, e non era certo facile trovare un prodotto che potesse eguagliare il successo di una delle dizi turche più amate in assoluto.

Dai vertici di Cologno Monzese è arrivata però la proposta di sostituire l’amatissima soap con un’altra, altrettanto gradita al pubblico italiano: La forza di una donna renderà così il posto di Terra amara dal 9 novembre alle 07:57 su Rete 4.

Qualche curiosità su La forza di una donna

“La forza di una donna” è la versione italiana della serie turca Kadın, trasmessa in Italia sulla rete ammiraglia Mediaset dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026, con protagonista Bahar Çeşmeli interpretata da Özge Özpirinççi.

Se volete conoscere in dettaglio trama e cast completo vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sulla serie tv turca .

La serie segue la storia di Bahar, una donna che affronta abbandono, povertà, malattia e la perdita del marito Sarp. Rimasta sola con i figli Nisan e Doruk, combatte ogni giorno per sopravvivere e ricostruire la propria vita. quartiere di Tarlabaşı trova conforto in Arif, che diventa una presenza fondamentale per lei.

Una serie di vicissitudini e colpi di scena si susseguono nell’arco di 3 stagioni, portando la protagonista a scoprire trame e inganni. La dizi turca è composta in totale da 81 episodi, che nella versione italiana diventano 242. Pronti a vederla (o rivederla) dall’inizio alla fine?