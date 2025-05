Una nuova soap turca sta per sbarcare su Canale 5: La Forza di una Donna (Kadın) sarà trasmessa in daytime sulla rete ammiraglia Mediaset. Scopriamo di più su questa nuova serie che promette di tenerci incollati davanti al teleschermo per tutta l’estate.

Programmazione soap Mediaset estate 2025: arriva La Forza di una Donna

Come accade ogni anno il palinsesto Mediaset subisce qualche modifica durante i mesi estivi. La fine di Uomini & Donne – il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi che andrà in onda con l’ultima puntata di stagione venerdì 31 maggio – lascia uno spazio vuoto nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.

Al suo posto debutterà La Forza di una Donna, che prenderà il via martedì 2 giugno alle 14:45 circa in prima visione assoluta su Canale 5. L’appuntamento quotidiano con questa nuova soap è previsto dal lunedì al venerdì.

Non è certo la prima volta che i vertici di Cologno Monzese decidono di inserire nello slot orario pomeridiano estivo lasciato vuoto dai programmi di Maria De Filippi qualche nuova dizi turca. D’altronde il pubblico ha ampiamente dimostrato di appassionarsi alle storie e agli intrighi che caratterizzano questi serial, e con il tempo anche molti attori turchi sono entrati nel cuore degli spettatori italiani. Capita sempre più spesso di ritrovare – in qualche nuovo serial drammatico turco – volti che abbiamo visto in altre soap precedenti, ed è proprio ciò che accadrà anche con La Forza di una Donna. Pronti a scoprire trama, cast, e quali sono gli attori già noti al pubblico italiano?

Trama La Forza di una Donna

Bahar Çeşmeli è una donna cresciuta senza madre. Infatti è stata abbandonata quando aveva otto anni. Molti anni dopo – in un periodo di grande solitudine – la protagonista incontra Sarp, del quale si innamora perdutamente.

I due trascorrono insieme alcuni anni di felicità, e la loro storia d’amore sembra un film a lieto fine, ma il destino cancella ancora una volta i sogni di Bahar. L’uomo muore e lei rimane vedova con due figli piccoli: Nisan e Doruk.

Al dolore ben presto si aggiungono anche i problemi finanziari, che la costringono a trasferirsi con i bambini nel quartiere di Tarlabaşı. Qui incontra Arif, il figlio del suo padrone di casa. Lui la aiuta in tutto e con il tempo tra i due scoppia la passione.

Tuttavia la vita di Bahar rischia di essere di nuovo stravolta, nel momento in cui Sarp – creduto morto – riappare al fianco di una nuova famiglia. Cosa succederà a questo punto? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che – ancora una volta – ci troviamo davanti a una serie tv turca capace di conquistare l’attenzione e il cuore del pubblico italiano.

La Forza di una Donna, il cast della nuova serie turca

A interpretare la protagonista della serie – Bahar Çeşmeli – è la giovane attrice e modella turca Özge Özpirinçci già conosciuta in Italia per il suo ruolo nella serie Il Dottor Alì.

Ecco il cast completo:

Bahar Çeşmeli, interpretata da Özge Özpirinççi

Elçin Afacan

Evrim Doğan

Sarp Çeşmeli / Alp Karahan, interpretato da Caner Cindoruk

Hatice Sarıkadı, interpretata da Bennu Yıldırımlar

Şirin Sarıkadı, interpretata da Seray Kaya

Enver Sarıkadı, interpretato da Şerif Erol

Arif Kara, interpretato da Feyyaz Duman

Nisan Çeşmeli, interpretata da Kübra Süzgün

Ceyda Aşçıoğlu, interpretata da Gökçe Eyüboğlu

Doruk Çeşmeli, interpretato da Ali Semi Sefil

Pırıl Çeşmeli, interpretata da Ahu Yağtu

Yeliz Ünsal, interpretata da Ayça Erturan

Musa Demir, interpretato da Devrim Özder Akın

Yusuf Kara, interpretato da Yaşar Uzel

Dottoressa Jale Demir, interpretata da Ece Özdikici e Pinar Çağlar Gençtürk

Serkan Çayoğlu

Qualche curiosità sulla nuova serie tv turca

La Forza di una Donna è un serial composto da 81 puntate da 120 minuti ciascuna, suddivise in tre stagioni. Nel Paese d’origine è andata in onda dal 24 ottobre 2017 al 4 febbraio 2020 su Fox. Nella versione italiana gli episodi saranno ridimensionati a una durata di 40/45 minuti ciascuno, così da rispondere alle esigenze di programmazione Mediaset.

Si tratta di un remake del pluripremiato thriller-drama giapponese Woman del 2013.

La serie è diretta da Merve Girgin Aytekin, Ece Erdek Koçoğlu e Nadim Güç, scritta da Hande Altaylı e prodotta da Medyapım e MF Yapım.

La serie turca ha ottenuto un premio speciale al Tokyo Drama Awards. Grazie alla sua interpretazione nel ruolo di protagonista, Özge Özpirinçci si è aggiudicata il premio di Miglior attrice nel 2018 al Golden Butterfly Awards.