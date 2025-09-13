Importanti novità nel palinsesto Mediaset del 13 e 14 settembre: la soap turca La forza di una donna sbarca anche nel weekend di Canale 5. I fans del serial turco potranno così trovare ad attenderli i loro beniamini 7 giorni su 7.
La forza di una donna, puntate speciali nel weekend dal 13 settembre
Addio alla doppia puntata speciale del weekend con Forbidden fruit: la dizi turca viene sostituita da un appuntamento maxi con La forza di una donna. La notizia, giusta poche ore fa dai vertici Mediaset, ha scatenato la gioia dei fans delle vicende di Bahar, che potranno così contare su un appuntamento 7 giorni su 7 con la dizi turca.
Ma perché questo scambio? La decisione sembra sia scaturita dai dati Auditel registrati dalle due soap turche, mentre Forbidden fruit – pur mantenendo ottimi indici di ascolto – tiene incollati davanti al teleschermo una media di 2 milioni di spettatori, con uno share del 21%, la “cugina” turca riesce a conquistarne molti di più, arrivando a sfiorare uno share del 26%.
I vertici di Cologno Monzese hanno così pensato di affidare a La forza di una donna il compito di fare da traino a Verissimo, il talk show con Silvia Toffanin che ripartirà con la nuova edizione proprio oggi, sabato 13 settembre.
Kadin – La forza di una donna conquista lo scettro di “regina” del daytime
Il grande apprezzamento del pubblico di Canale 5 ha consentito così a La forza di una donna (titolo originale Kadin) di conquistare il titolo di “regina del daytime”.
E mentre molte altre dizi turche continuano a mietere successi nel serale (Tradimento e La notte nel cuore ottengono sempre ottimi share) La forza di una donna riesce a occupare un posto quotidiano nel palinsesto pomeridiano Mediaset, con episodi in onda 7 giorni su 7.
La forza di una donna weekend, quando su Canale 5?
I nuovi episodi La forza di una donna nel fine settimana andranno in onda su Canale 5 prenderanno il via alle 14:35 circa – subito dopo Beautiful – e ci terranno compagnia con due episodi inediti fino alle 16:30 circa, quando il timone passerà a Silvia Toffanin con la nuova edizione di Verissimo.