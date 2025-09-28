Novità nel palinsesto Mediaset, che riguarderanno anche la soap turca La forza di una donna (Kadın). La serie tv incentrata sulle vicende di Bahar e Sirin perde il suo posto nel daytime domenicale di Canale 5. A partire da oggi 28 settembre non andrà in onda.

La forza di una donna sospesa: la serie abbandona il daytime domenicale

Sarà una domenica decisamente amara per i fans della dizi turca Kadin, che oggi – 28 settembre – collegandosi alla rete ammiraglia Mediaset non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Ma perché La forza di una donna non va in onda?

La ripresa di programmi storici della rete del Biscione, dopo la lunga pausa estiva, ha portato a un cambiamento nel palinsesto Mediaset. L’esigenza di lasciare spazio alle nuove puntate di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che debutterà proprio domenica 28 settembre, ha costretto i vertici di Cologno Monzese a sospendere le puntate domenicali della dizi turca.

La forza di una donna, quando torna in TV?

La serie turca abbandona lo slot pomeridiano della domenica, ma mantiene inalterati tutti gli altri appuntamenti settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 16:40 alle 17:00 circa, e il sabato il maxi-episodio della durata di due ore.

Potremmo quindi ritrovare i nostri amati protagonisti già a partire da domani, lunedì 29 settembre.

Cosa vedremo nei prossimi episodi La forza di una donna?

Le trame della soap si faranno sempre più avvincenti, e nel corso della puntata in onda lunedì 29 settembre, assisteremo ai tentativi di Hatice di convincere Sirin a tornare a casa. La donna si recherà nella lussuosa abitazione di Suat, per convincere la figlia a tornare a casa, nonostante il parere contrario di Enver.

I suoi tentativi daranno i frutti sperati: Sirin tornerà a vivere con lei. Resta però da capire come reagirà Enver alla notizia. Per scoprirlo abbiamo davanti un’intera settimana in cui La forza di una donna ci terrà compagnia con appuntamenti in daytime. Pronti a scoprire qualcosa di più insieme a noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Kadin.