Il serial drammatico turco Kadin, che in Italia va in onda su Canale 5 con il titolo La forza di una donna si avvicina al gran finale di sempre. Dopo aver debuttato nella rete ammiraglia Mediaset lo scorso anno e averci fatto compagnia a lungo nel daytime, si prepara a salutare i fans italiani. La serie infatti, chiuderà a breve i battenti, ma prima di scrivere definitivamente la parola “fine” promette di regalarci grandi colpi di scena. Quando e come finisce La forza di una donna? Cosa ha in programma Mediaset per regalarci un finale memorabile?

La forza di una donna, finale doloroso (ma con un messaggio di speranza)

C’è molta curiosità sul finale La forza di una donna, e sono in molti a chiedersi se nelle ultime puntate della dizi turca prevarrà un senso di dolore o piuttosto una speranza per il futuro. Le news che arrivano dagli spoiler turchi rivelano che gli spettatori assisteranno a un perfetto mix tra queste due emozioni: da un lato avremo eventi tragici che segneranno definitivamente la vita di alcuni protagonisti, e dall’altro emergerà un messaggio di speranza.

La prima ad andare incontro a un finale poco roseo sarà Sirin, che dopo aver ucciso deliberatamente Sarp crollerà emotivamente leggendo il libro autobiografico che Fazilet avrà realizzato sulla vita di Bahar. Il volume – intitolato Kadin – racconterà la storia della protagonista, una donna forte e coraggiosa che ha saputo affrontare un destino particolarmente crudele, costretta a fare i conti prima con la falsa notizia della morte del marito Sarp, poi con una malattia che le ha fatto temere di dover abbandonare a loro stessi i figlioletti Nisan e Doruk, poi con la morte (stavolta vera) di Sarp avvenuta per mano della sorellastra. La mente di Sirin avrà un crollo improvviso leggendo nero su bianco il suo “operato” e la ragazza dovrà fare i conti con la giustizia. La sorellastra di Bahar sarà arrestata, e subito dopo trasferita in un ospedale psichiatrico.

Finale felice invece per la protagonista, che dopo aver affrontato mille vicissitudini potrà convolare a nozze con Arif. Lo stesso giorno del matrimonio di Bahar e Arif, anche Ceyda e Raif si scambieranno il giuramento d’amore.

La forza di una donna, quando finisce?

Al momento Mediaset non ha reso nota la data in cui andrà in onda l’ultimo episodio La forza di una donna, anche se l’epilogo sembra ormai vicino. I diversi tasselli che porteranno all’epilogo di questa avvincente dizi turca hanno già iniziato a comporre il puzzle finale.

Ricordiamo che al momento La forza di una donna va in onda su Canale 5 ogni giorno – dal lunedì al venerdì – dalle 16:05 alle 16:25 circa, il sabato dalle 15:20 alle 16:30 e la domenica dalle 15:08 alle 16:00 circa. Gli appuntamenti sette giorni su sette permettono alla rete ammiraglia Mediaset di dare una importante accelerazione verso un finale che si preannuncia davvero molto intenso.

Programmazione Mediaset straordinaria per il gran finale La forza di una donna?

La possibilità che i vertici di Cologno Monzese decidano di dare uno spazio escusivo – come quello del prime time – alla conclusione di questa dizi turca tanto amata non è poi così remota.

Se guardiamo al passato, scopriamo che molte volte Mediaset ha scelto di mandare in onda le ultime puntate di un serial turco (fino a quel momento trasmesso in daytime) in prima serata su Canale 5. È già accaduto con Terra Amara, Tradimento e Io sono Farah, e non è affatto da escludere che anche stavolta da Cologno Monzese arrivi la decisione di dare uno spazio così esclusivo a La forza di una donna, regalando così ai telespettatori italiani della serie una conclusione perfetta per un finale indimenticabile.