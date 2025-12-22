Lunedì 22 dicembre, il serial turco La forza di una donna subirà delle variazioni nel palinsesto Mediaset. Le vicende di Sarp e Bahar abbandoneranno la fascia pomeridiana di Canale 5, perché?

La forza di una donna non in onda nel pomeriggio di Canale 5

Per la settimana di Natale, i vertici Mediaset hanno apportato diverse modifiche al palinsesto di Canale 5. In particolare, con la sospensione festiva dei due programmi di Maria De Filippi (Uomini e Donne e Amici 25), si viene a creare un “vuoto” nella fascia pomeridiana, del quale trarranno vantaggio alcune soap.

Se da un lato la dizi turca Io sono Farah potrà contare su uno spazio pomeridiano extra, dall’altro La forza di una donna dovrà rinunciare (solo oggi, 22 dicembre) all’appuntamento in daytime con i propri fans. Perché questa scelta? La decisione presa dai vertici di Cologno Monzese mira a dare una spinta alla serie con Farah, che dopo essere tornata nel piccolo schermo qualche settimana fa dopo lo stop a settembre, fatica a decollare.

La forza di una donna può invece contare su una vasta platea di appassionati, che ogni giorno si collegano alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende dei loro beniamini. Questi ultimi non dovranno comunque rinunciare agli appuntamenti quotidiani: anche La forza di una donna proseguirà nella settimana di Natale, seppur oggi vada in onda in forma ridotta.

La forza di una donna, quando va in onda su Canale 5?

Pur lasciando maggiore spazio alla “cugina” turca, La forza di una donna continuerà a tenerci compagnia ogni giorno anche nella settimana di Natale. Dopo aver saltato l’appuntamento delle 16:15 di oggi, le vicende di Bahar e Sarp torneranno sul piccolo schermo stasera dalle 18:25 alle 18:55 circa. Come sempre, ogni puntata sarà resa disponibile (dopo la messa in onda) anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Da domani, martedì 24 dicembre invece, la serie tv turca riprenderà il consueto doppio appuntamento pomeridiano, con episodi in onda alle 16:15 e alle 18:25 circa.

Programmazione speciale settimana di Natale La forza di una donna

La serie turca non si fermerà neppure nei giorni di Natale e Santo Stefano, giorni in cui sarà comunque trasmessa nello slot orario dalle 18:25 alle 18:55.

Per sabato 27 e domenica 28 dicembre invece, i vertici del Biscione hanno riservato all’amata soap turca un posto speciale, e potremmo vedere le vicende di Bahar nel pomeriggio di Canale 5.

Sabato 27, la dizi turca andrà in onda dalle 15:30 alle 16:30, mentre domenica 28 sarà trasmessa dalle 15:00 alle 16:00.