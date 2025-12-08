La presenza di Sarp nella vita di Bahar e dei ragazzi diventerà sempre più pesante da sopportare per Arif, che nelle prossime puntate La forza di una donna chiederà a sua sorella un consiglio per potersi liberare del “rivale“. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.

Kadin – La forza di una donna: Sarp si trasferisce vicino a Bahar

Se i rapporti tra Sarp e Arif erano già piuttosto tesi, la situazione rischierà di esplodere quando l’ex marito di Bahar si trasferirà nella stessa palazzina in cui vive la donna con i figli. Yusuf infatti, affitterà all’uomo l’appartamento che si trova al piano superiore rispetto a quello occupato dalla protagonista.

La sua decisione non piacerà affatto a suo figlio Arif, che affronterà il padre chiedendogli i motivi per cui abbia affittato le stanze proprio a Sarp. Il barista si rivolgerà anche a sua sorella, Kismet, chiedendole se possa esserci un modo per sfrattare l’inquilino “scomodo”.

Purtroppo però scoprirà che il contratto d’affitto firmato da Sarp sarà un documento inoppugnabile.

La forza di una donna, spoiler turchi: l’arresto di Sarp

Qualche giorno dopo, Bahar sarà intenta a preparare la festa per la circoncisione di Doruk. Per poter preparare tutto a casa di Hatice, la donna deciderà di lasciare i figli con Sarp, ma proprio mentre i bambini saranno con il padre accadrà qualcosa di veramente inaspettato.

Alcuni agenti si presenteranno alla porta dell’uomo e lo inviteranno a seguirli in questura. Sarp verrà condotto via e arrestato, sotto gli occhi increduli di Doruk e Nisan. Arif accompagnerà i bambini a casa di Hatice, ma la scena alla quale avranno assistito resterà ben impressa nella loro mente.

News La forza di una donna: Arif scopre che dietro l’arresto di Sarp c’è Kismet

Chi avrà ordinato di arrestare Sarp e perché? Arif non tarderà a scoprire che dietro tutto questo ci sarà lo zampino di sua sorella Kismet. L’avvocatessa infatti – dopo aver scoperto che nelle “tombe” di Bahar e dei suoi figli è stato rinvenuto il corpo di Julide, farà in modo di fare arrestare l’uomo.

Kismet agirà convinta di fare un grosso favore al fratello liberandolo dal rivale, ma Arif si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che è stata proprio lei a farlo arrestare, pochi giorni prima della circoncisione di Doruk. Chiederà così a sua sorella di farlo tornare in libertà prima dell’evento, così da permettere al bambino di affrontare sereno l’intervento.