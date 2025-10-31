Ci saranno grandi colpi di scena nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna (Kadın). Nezir Korkmaz riuscirà infatti a rapire Bahar e Piril, con i rispettivi figli, e avrà una proposta choc da fare alle due mogli di Sarp. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La forza di una donna, spoiler turchi: la mossa di Nezir

Se il primo tentativo di rapire Bahar, Doruk e Nisan sarà andato a vuoto, a causa del tempestivo intervento di Sarp che avrà provveduto ad allontanare l’ex moglie e i figli, il secondo riuscirà perfettamente.

Non solo Nezir Korkmaz riuscirà a rapire Bahar con i figli, ma porterà via anche Piril con i gemellini. Con e ntrame le mogli di Sarp nelle sue mani, l’uomo non avrà dubbi che presto riuscirà a stanare il suo nemico.

La vendetta di Nezir si compie nei prossimi episodi La forza di una donna

Nezir avrà un solo obiettivo: far pagare a Sarp la morte del figlio Mert. L’uomo non si fermerà davanti a nulla per portare avanti la sua vendetta e – dopo aver rapito le due donne con i figli – ordinerà di prelevare anche Cesmeli, Munir e Suat.

Per loro tre avrà già pronto un “carcere” situato in una delle sue proprietà, e proprio qui si divertirà a tormentarli. Dapprima costringerà Munir a lottare con uno sciame di api, poi farà credere a Sarp di aver fatto male al piccolo Doruk.

La forza di una donna news: Piril vuol ferire Nezir, Bahar la blocca

La vicenda potrebbe prendere una piega inattesa quando Piril – ormai stanca di obbedire al suo sequestratore – riuscirà a impossessarsi di un coltello durante una cena. La madre di Ali e Ümer penserà di colpire il suo rapitore, ma verrà fermata da Bahar.

La protagonista – intuite le intenzioni della sua compagna di prigionia – interverrà convincendola a non portare a termine il suo proposito. Secondo Bahar un intervento violento non farebbe altro che inasprire una situazione già molto delicata.

Spoiler La forza di una donna: la proposta choc di Nezir

La storyline potrebbe risolversi senza spargimenti di sangue, visto che Nezir avrà una proposta (o per meglio dire un ricatto) da fare alle due donne. Dopo aver promesso di non torcere un capello a Sarp, l’uomo porrà a Bahar e Piril una condizione per tornare libere: una di loro dovrà sposarlo, mentre l’altra sarà libera di vivere accanto a Sarp!

La strana proposta di Nezir finirà per dividere nuovamente Bahar e Piril: la prima non se la sentirà di unirsi in matrimonio a Korkmaz, pur non avendo alcuna intenzione di riprendere la sua storia con Sarp, per rispetto dei figli, mentre Piril non intenderà sposare il padre del suo ex fidanzato, ormai defunto, Mert. Ovviamente a questo punto le due donne decideranno di percorrere strade diverse: dove le porteranno? Per scoprire se una delle due (e soprattutto chi) accetterà di diventare la moglie di Nezir, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news La forza di una donna.