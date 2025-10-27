Ci saranno momenti di paura per il piccolo Doruk nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna (Kadın). Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La forza di una donna, spoiler turchi: Doruk “inganna” Bahar

La storyline prende il via nel momento in cui Doruk si ammala. Il bambino ha qualche linea di febbre, con nausea e mal di pancia e malesseri tipici dell’influenza, che inizialmente non preoccupano nessuno e vengono classificati come malanni tipici di stagione. Bahar si preoccupa che il bambino sia sufficientemente idratato, senza dare troppo peso a questa influenza.

Anche Sirin ed Enver – che dopo l’incendio che ha distrutto la loro casa si sono trasferiti da Bahar – pensano che si tratti di un semplice virus di stagione.

Ogni volta che Bahar da a suo figlio un bicchiere d’acqua però, lui ribadisce di non avere sete e – dietro le insistenze della madre – finge comunque di bere.

Il bambino però, trattiene il contenuto del bicchiere in bocca, ingannando la madre. Una volta l’acqua finisce nella ciotola del gatto, un’altra la riversa nella bottiglia e un’altra ancora la da a Nisan.

Doruk è grave nei prossimi episodi La forza di una donna

Dopo qualche giorno la piccola Nisan nota qualcosa di strano nel fratello. La bambina corre dalla madre per informarla che Doruk non solo non risponde, ma pronuncia anche frasi senza senso e non apre gli occhi.

Bahar allarmata si reca a controllare di persona, e si accorge che la febbre è salita. Pochi minuti dopo madre e figlio sono a bordo di un taxi diretti in ospedale.

Una volta giunti alla struttura, la donna affida il bambino alle cure dei medici, esclamando tra le lacrime “Ha iniziato a delirare, non apre più gli occhi!”

I dottori fanno il possibile per salvarlo, e tutto quello che può fare Bahar è restare in sala d’attesa, piangendo e pregando per suo figlio. La protagonista viene avvicinata da un ragazzo, che gli chiede perché si disperi. Alla risposta della donna, che gli dice che suo figlio sta male, il ragazzino gli fa gli auguri per una pronta guarigione e se ne va.

Intanto i medici proseguono nel tentativo di salvare Doruk: riusciranno nel loro intento? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news La forza di una donna.