Non mancheranno i momenti di tensione nei prossimi episodi della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Nel corso delle prossime puntate assisteremo a un vero e proprio colpo di scena, che vedrà come protagonista Bahar. La donna verrà trovata priva di sensi e portata immediatamente in ospedale. Tutti temeranno il peggio, e Hatice si troverà davanti a una scelta molto difficile da fare. Di cosa si tratterà? Scopriamolo insieme.

Trame turche La forza di una donna: Bahar sviene

La malattia di Bahar proseguirà inesorabile il suo percorso, mentre anche la speranza di ricevere il midollo osseo da Sirin si farà un miraggio. La sorella della protagonista sparirà, senza lasciare tracce.

Il peggioramento di Bahar sarà evidente quando Arif e Ceyda – dopo una giornata di lavoro al bazar e preoccupati perché lei non avrà risposto alle loro chiamate – si precipiteranno a casa della donna. I due troveranno Bahar riversa sulle scale, priva di sensi.

Immediatamente la trasporteranno in ospedale, e il tragitto sembrerà interminabile ad Arif, che temerà come mai prima di allora di perdere per sempre la donna che ama.

Bahar è salva, ma serve un donatore: spoiler La forza di una donna

I medici riusciranno a stabilizzare le sue condizioni, ma apparirà evidente che l’attesa per un donatore idoneo non potrà più essere rimandata. L’unica che potrebbe salvarle la vita sarà Sirin, ma dove sarà finita la ragazza? Yeliz penserà di rivolgersi a Sarp, il solo che potrebbe dare loro indicazioni sul luogo in cui si troverà la giovane.

Rintracciarla apparirà l’unica via possibile per salvare la vita a Bahar, ma Hatice saprà anche che – dopo averla trovata – saranno costretti a rivelarle una verità tenuta taciuta fino a quel momento. Sirin infatti saprà che la sorellastra è morta, e metterla al corrente del fatto che lei arà invece ancora viva potrebbe avere conseguenze davvero imprevedibili.

Questa sembrerà tuttavia l’unica strada possibile, visto che la malattia sembrerà non concedere più tregua.

La matrigna di Bahar si presenta in ospedale nei prossimi episodi La forza di una donna

A sorpresa anche Bahar si presenterà in ospedale. La matrigna della giovane che porterà il suo stesso nome arriverà alla clinica con una notizia devastante: qualcun altro starà cercando Sirin, per impedirle di donare il midollo osseo alla sorellastra.

Il dubbio sarà che quegli uomini misteriosi che si saranno messi in contatto con lei, siano in realtà gli scagnozzi di Suat. L’uomo avrà già dimostrato in passato di essere disposto a tutto pur di salvare il matrimonio di sua figlia Piril con Sarp, e la morte di Bahar non potrebbe che spianare la strada ai suoi progetti.

E mentre Bahar apparirà visibilmente commosso, nel rivedere la donna che gli avrà fatto da madre, un quesito resterà aperto: Suat riuscirà a rintracciare per primo Sirin e impedire così che lei doni il midollo alla sorellastra? Per scoprirlo dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news La forza di una donna.