La quinta settimana di programmazione della nuova serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın) si preannuncia ricca di colpi di scena. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 all’11 luglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame all’11 luglio

La scoperta che il marito Sarp la tradiva, farà precipitare Bahar in uno stato di profonda depressione. La protagonista rivivrà nella memoria tanti momenti passati, e si chiederà come non sia mai riuscita a individuare tanti piccoli segnali che avrebbero potuto portarla a scoprire prima l’infedeltà del consorte.

Delusa e amareggiata per l’ambiguità del marito, Bahar dovrà fare i conti anche con gli stratagemmi messi in atto da Sirin per tormentarla. Quest’ultima si divertirà a infastidirla con delle telefonate anonime.

Anticipazioni settimanali La forza di una donna: Bahar derubata

Mentre tornerà a casa dopo aver riscosso lo stipendio, Bahar verrà avvicinata da alcuni malviventi che le porteranno via tutto. Senza più denaro e impossibilitata a tornare a casa, la donna si recherà alla stazione di polizia per sporgere denuncia.

Arif, impietosito, le offrirà del denaro. Notando la vicinanza tra l’uomo e la sorella, Sirin escogiterà un nuovo piano per colpirla e – fingendosi in cerca di un appartamento – avvicinerà Arif.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Una sera Doruk e Nisan inizieranno a parlare del padre Sarp. I due ragazzi – prima di addormentarsi – condivideranno con la madre i ricordi del genitore scomparso.

Bahar li asseconderà per non turbarli ulteriormente, e immaginerà con loro una vita fatta di ricchezze, ma nella sua mente non potrà ignorare il fatto che nessun agio o fortuna materiale potrebbero mai sostituire il calore che arriva dal condividere momenti magici e semplici, come sedersi insieme su una panchina vista mare.

La forza di una donna, spoiler

Arriverà anche il momento della verità sui malesseri di Bahar: la donna deciderà di recarsi dalla dottoressa Jale per scoprire le cause dei suoi misteriosi malesseri. La dottoressa – dopo alcuni accertamenti – le comunicherà che è affetta da anemia aplastica, una diagnosi che potrebbe richiedere il trapianto di midollo osseo.

Sarà un ulteriore colpo per Bahar. che sentirà il bisogno di confidarsi con qualcuno. Ma la sola persona con cui potrebbe condividere il suo stato d’animo sarà presa da altri problemi: Yeliz infatti, proprio in quei giorni, avrà appena scoperto il tradimento del marito e sarà disperata.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Bersan si recherà a trovare Bahar, ma quella visita apparentemente amichevole si rivelerà un tranello: cosa nasconderà in casa sua, approfittando di un momento di distrazione della donna?

Nel corso dei prossimi episodi assisteremo anche a un ripensamento di Enver. Il padre di Bahar sentirà una forte nostalgia dei nipoti e cercherà il perdono della figlia per potersi riavvicinare a loro. Bahar però non potrà ignorare le tante volte in cui il padre avrebbe potuto tenderle una mano, e ha invece preferito sostenere Sirin. Quest’ultima, nel frattempo, dimostrerà di aver dimenticato Sarp e presenterà alla famiglia Levent come suo nuovo fidanzato.