Il serial turco La forza di una donna (Kadın) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 7 al 13 febbraio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 13 febbraio

Piril è al funerale di suo padre Yusuf, ed è preoccupata perché non riesce a contattare né Sarp né Bahar. In ospedale intanto, Arif si sente responsabile per la morte di Hatice e vuole costituirsi. Sua sorella Kismet però lo informa di averglia fatto fare un altro certificato medico: potrà restare ancora qualche giorno in ospedale, anche se non appena uscirà verrà arrestato.

Nel corso della settimana assisteremo a un riavvicinamento tra Bahar e Sarp. La protagonista riconoscerà i suoi errori, e ammetterà di non aver riaccolto il consorte nel modo migliore. I due decideranno così di dare un’altra chance al loro matrimonio. Bahar e Sarp iniziano così a fare progetti insieme per il futuro, ignari che il destino ha in programma altri piani per loro.

Sarp muore nelle prossime puntate La forza di una donna

Bahar deve affrontare un nuovo lutto devastante: proprio quando sembrava ormai destinata a riprendere il suo cammino al fianco di Sarp, lui muore. L’uomo chiude gli occhi per sempre nel suo letto d’ospedale.

I tentativi dei medici di rianimarlo si rivelano vani, e Bahar nel corridoio viene assalita dalla disperazione. Al suo fianco c’è Fazilet, che cerca di confortarla.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Nel frattempo Hatice riappare nei sogni di Enver e gli chiede di prendersi cura di Sirin.

Emre si affida ad Arif e a sua sorella Kismet: l’uomo chiede loro un parere legale per poter ottenere l’affidamento del piccolo Arda.

Bahar e Sarp avevano progettato di portare i bambini in campeggio, e lei vuole in qualche modo realizzare quell’ultimo desiderio dell’uomo. Si prepara così a partire per questa avventura, con Doruk, Nisan ed Enver.

Arif esce dal carcere e viene affrontato da Talat: per saldare il suo debito, l’uomo è costretto a cedergli il bar. Poco dopo va su tutte le furie, quando scopre che suo padre Yusuf affitta a ore l’appartamento che era stato di Sarp.