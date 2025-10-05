Nuovi colpi di scena ci attendono nella tredicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 6 al 10 ottobre? Riflettori puntati su Bahar, che scoprirà finalmente la verità su Sarp. La sua reazione non sarà però quella che ci aspettavamo. Scopriamo insieme le trame settimanali.

Kadin – La forza di una donna, trame al 10 ottobre

Enver e le altre donne decidono finalmente di raccontare a Bahar tutta la verità sul ritorno di Sarp e sul motivo per cui hanno scelto di tenerla all’oscuro, sperando nella sua comprensione. Ma la reazione di Bahar è dura: ferita e delusa, dichiara di non voler più avere nulla a che fare con loro.

Nel frattempo, Sarp si rivolge a Munir per proteggere Bahar e i bambini dagli uomini di Nezir, che li tengono sotto controllo. Confida poi a Piril di essere vittima di un ricatto da parte di Sirin, in possesso di foto compromettenti.

Tutti preoccupati per Arif nelle prossime puntate La forza di una donna

Arif ha un acceso confronto con Yusuf, che aveva venduto l’anello appartenuto a sua madre e donato a Bahar. Dopo averlo recuperato, Arif e Ceyda iniziano a sospettare di alcuni uomini che vivono sopra il mercato, temendo che stiano sorvegliando Bahar.

Un giorno, Arif sorprende Cevat mentre segue Bahar e i bambini. Decide di avvicinarla per metterla in guardia e consigliarle prudenza. Poco dopo, però, Enver si reca al locale di Arif e non lo trova: sul bancone ci sono solo i suoi effetti personali e una macchia di sangue.

Ceyda teme il peggio: che gli uomini sospettati lo abbiano rapito.

Peyami organizza un gruppo armato con Suleyman e Ceyda per liberarlo. I tre fanno irruzione nella casa dove Cevat e Orhan sorvegliano Bahar, convinti di trovare Arif, ma lui non è lì: è ancora prigioniero.

Dopo essere stato brutalmente picchiato, viene abbandonato in un bosco e riesce a tornare solo grazie all’aiuto di un camionista. Quanto accaduto sconvolge Bahar, che si sente in colpa e teme che dietro l’aggressione ci sia Sarp.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sirin – mossa da dispetto – riempie di piatti sporchi lo spazio vuoto in cucina dove prima c’era la lavastoviglie, facendo infuriare Enver.

Nisan e Doruk ascoltano Yusuf parlare con Suleyman e scoprono che Arif è stato malmenato. Doruk, turbato, chiede a Bora di restituirgli il pupazzo che gli aveva regalato.

Ceyda inizia il suo nuovo lavoro da babysitter con Jale, ma a fine giornata si trova ad affrontare un imprevisto.

Intanto, Sarp si presenta a casa di Hatice ed Enver, deciso a parlare con loro di due questioni fondamentali.