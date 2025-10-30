Nuovi colpi di scena ci attendono nella sedicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 3 al 7 novembre? Al centro delle trame troveremo Sarp, Bahar e Piril, costretti a una convivenza nella casa di montagna che riserverà molte sorprese. Scopriamo insieme le trame settimanali.

Kadin – La forza di una donna, trame al 7 novembre

La vita nella casa di montagna in cui Sarp ha portato Bahar e i figli procede, con una apparente situazione di normalità. Ma la loro empatia è solo una finzione, e in realtà l’atmosfera è molto tesa.

La situazione rischia di peggiorare ulteriormente, quando Bahar scopre che il suo telefono è completamente scarico, e il caricabatterie non funziona. A quel punto decide di uscire da sola per andare a comprare un cellulare nuovo.

Piril raggiunge la baita nelle prossime puntate La forza di una donna

Il pensiero che Sarp si trova da solo con Bahar nella casa in montagna, rischia di fare impazzire Piril. La donna decide così di ignorare i consigli del padre Suat e della guardia del corpo, e raggiungere il marito nella baita, portando con sé Leyla e i figli.

La sua presenza finisce per irritare Sarp, ma lei si giustifica dicendogli che Nezir aveva scoperto il loro rifugio e sono stati costretti a fuggire in fretta. Nisan e Doruk fanno coì la conoscenza dei due gemellini, figli di Sarp e Piril.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Nel frattempo nell’altra casa Ceyda si dispera per non avere mai dimostrato tutto il suo affetto a Yeliz quando era ancora viva, e neppure il conforto di Hatice e Jale sembra darle sollievo. Ceyda decide di entrare in casa di Bahar e affrontare i ricordi che la tormentano. La tristezza le gioca però un brutto scherzo, e le fa sentire la voce dell’amica ovunque.

Emre si trova al bar quando riceve la visita della cugina Idil, che gli propone di tornare a lavorare insieme. Lui però le spiega di aver già assunto Bahar per sostituirla, e di avere intenzione di attendere il suo ritorno prima di prendere altre decisioni. Subito dopo l’uomo si reca a Tarlabasi e qui incontra Ceyda, che però è troppo sconvolta per reagire. Emre decide quindi di confidarsi con Arif.

La convivenza nella casa di montagna si fa sempre più difficile, e quando Sarp scopre dell’esistenza di Arif chiede spiegazioni a Bahar, che però gli ricorda che la sua vita privata ormai non deve interessarlo più.