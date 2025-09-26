Nuovi colpi di scena ci attendono nella tredicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 27 settembre al 3 ottobre? Riflettori puntati su Hatice, che cercherà di convincere Sirin a tornare a casa. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana.
Kadin – La forza di una donna, trame al 3 ottobre
Hatice decide di recarsi nella sontuosa dimora di Suat con l’intento di persuadere Sirin a tornare, nonostante l’opposizione di Enver. La giovane accetta di rientrare, ma al suo ritorno riaccende immediatamente i conflitti familiari, soprattutto con la madre. Nel frattempo, Ceyda propone a Jale di fare da babysitter per suo figlio Bora; tuttavia, la dottoressa rifiuta, causando grande sconforto in Ceyda.
Münir intanto avvisa Sarp che Nezir ha messo sotto sorveglianza l’edificio in cui risiede Bahar, per coglierlo sul fatto qualora decidesse di incontrarla insieme ai bambini, raccomandandogli di non farsi notare. Hatice ed Enver riescono a mettere le mani sul cellulare di Sirin con l’intenzione di distruggerlo, ma la ragazza li sorprende nell’atto.
La disperazione di Nisan nelle prossime puntate La forza di una donna
Durante il tragitto verso la scuola con Arif, Nisan scoppia in un pianto improvviso che lascia tutti sgomenti. Si avvicina la tanto temuta “cena della verità”, che alimenta la tensione tra Yeliz e Ceyda. Nisan desidererebbe invitare anche Sirin, ma Hatice ed Enver tentano in ogni modo di ostacolarla.
Arif, nel frattempo, soffre profondamente per la lontananza da Bahar. Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si riuniscono a casa di Bahar per rivelarle finalmente la verità su Sarp, mentre Nisan brama di raccontare tutto alla madre. Sarp, in accordo con Münir, decide di visitare Bahar per metterla in guardia dal pericolo imminente che minaccia lei e i bambini. Cevat esprime preoccupazione e timore riguardo a Orhan.
Kadin “La forza di una donna” trame settimanali
Il ritorno di Sarp crea scompiglio in Bahar e nei piccoli, i quali faticano a comprendere la situazione. La donna cerca di proteggere i figli, ma Doruk continua a credere che si tratti di un sogno. Dettagli inquietanti cominciano a minare ulteriormente la fragile stabilità emotiva di Bahar.
Nel frattempo, Sirin minaccia Piril riguardo a delle fotografie ritraenti Sarp, pretendendo di riaverle indietro; Piril, stremata, le risponde di non preoccuparsi più, mostrando di non temere più nulla.