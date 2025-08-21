Nuovi colpi di scena ci attendono nell’undicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 25 al 29 agosto? Yeliz e Ceyda organizzano una festa a sorpresa per Bahar, alla quale partecipa anche Hatice. I festeggiamenti vengono però interrotti da alcuni ospiti poco raccomandabili. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana.

Kadin – La forza di una donna, trame al 29 agosto

Hatice trova il coraggio di affrontare l’ex amante del marito e, durante questo incontro, ha l’opportunità di conoscere una delle figlie della donna. Nel frattempo, Yeliz e Ceyda si adoperano per organizzare una festa a sorpresa in onore di Bahar, coinvolgendo Nisa nell’invito, che include anche Hatice. Tuttavia, la festa si complica con l’arrivo di alcuni uomini discutibili. Questi ultimi affermano di essere i nuovi proprietari dell’appartamento, e di aver comprato la casa da Yusuf. Arif scopre che il padre ha ceduto la proprietà per saldare parte dei suoi debiti di gioco.

Intanto, Umran visita Ceyda per controllare come stia gestendo le proprie finanze, ignara del fatto che l’appartamento appartiene a Musa. Piril nota che Bahar ha creato un profilo sui social media. Sarp, da parte sua, chiede a Levent di organizzare un incontro con Sirin; la giovane, in lacrime, si scusa con lui, che decide di perdonarla, imponendole però di dimenticare quell’incontro. Suat esplode di rabbia nei confronti di Munir per non aver saputo prevenire la situazione.

Bahar ferisce involontariamente Arif nelle prossime puntate La forza di una donna

Doruk e Nisan iniziano ad affezionarsi sempre di più ad Arif, al punto che Doruk esprime il desiderio che diventi suo padre.

Per alleviare il peso dell’assenza di una figura paterna, Bahar si offre di giocare con i bambini, ma dopo il divertimento accusa forti dolori. Enver la convince a recarsi in ospedale, chiedendo ad Arif di accompagnarla.

Mentre Bahar riposa, chiama Sarp nel sonno, ferendo profondamente Arif. Nel frattempo, Sarp accoglie in casa sua la madre Julide, che desidera sapere cosa sia accaduto dopo la caduta dal traghetto. Piril torna a casa da Alp e rimane sorpresa nel trovare Julide da Sarp. Ceyda e Yeliz si scontrano verbalmente, poiché Ceyda nutre speranze su una possibile relazione tra Bahar e Arif.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Enver riceve un importante ordine di camicie, che non riesce a completare da solo, ma Bahar, Ceyda, Yeliz, Ferdane e Arif si uniscono a lui per portarlo a termine. Nel mentre, Hatice viene contattata da Bahar – l’ex amante del marito – che le parla della possibilità che una delle sue figlie, Burcu, possa essere compatibile come donatrice di midollo osseo per Bahar.

Enver si dirige da Mahir per recuperare il telefono di Bahar e le foto di Sarp. Quando Mahir riconosce Sarp, rivela di averlo incontrato, così come Sirin. Sconvolto, Enver affronta la figlia, convinto che conosca la posizione di Sarp. Sirin cerca di dissuaderlo dal parlare, temendo per la loro sicurezza, ma lui minaccia di avvisare la polizia. Per fermarlo, Sirin conduce i genitori al cimitero per mostrargli le false tombe di Bahar e dei bambini. Enver, esasperato dalla situazione, esige che Sirin organizzi un incontro con Sarp, minacciando di denunciare tutto se ciò non avverrà. Quando l’ultimatum scade, si presenta Julide, madre di Sarp, che accompagna Enver da Bahar per tentare di ricucire i rapporti, un riavvicinamento che infastidisce Enver.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Jale suggerisce a Hatice di prendere in considerazione il ricovero di Sirin in un ospedale psichiatrico. La donna seguirà il consiglio della dottoressa?

Lo scopriremo tra qualche giorno.