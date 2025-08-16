Nuovi colpi di scena ci attendono nella decima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 18 al 22 agosto? Il momento clou sarà quello in cui Bahar scoprirà che è stato trovato un donatore compatibile, e che potrà sottoporsi a breve all’intervento. La gioia però sarà cancellata poco dopo da una notizia che lascerà la protagonista sconvolta. Speranza, delusione, e poi di nuovo speranza per Bahar: scopriamo insieme le trame della prossima settimana.

Kadin – La forza di una donna, trame al 22 agosto

Enver e Hatice vanno a trovare Bahar e le portano una splendida notizia: è stato trovato un donatore di midollo osseo compatibile, e presto la donna potrà sottoporsi al trapianto. Al settimo cielo per la felicità, Bahar chiama Yeniz e Ceyla per festeggiare.

La sua felicità però svanisce quando scopre l’identità del donatore: si tratta infatti di Sirin!

La notizia sconvolge la protagonista, che lascia la casa in compagnia di Ceyda e Arif. Anche loro sono molto preoccupati, perché temono che lei possa rifiutarsi a causa dei contrasti avuti in passato con la sorellastra. Bahar però sa bene che – davanti alla sua malattia – non può permettersi di far prevalere l’orgoglio. Se per poter continuare a vivere e vedere i suoi figli crescere deve accettare Sirin come donatrice compatibile, lo farà.

Compito arduo per Hatice nelle prossime puntate La forza di una donna

Hatice – dopo aver capito che la figlia maggiore è disposta ad accettare la sorellastra come donatrice – ha un compito arduo. Arriva infatti il momento di convincere anche Sirin a dare il proprio consenso.

I timori della donna sulla reazione dell’altra figlia sono più che fondati. Dopo aver parlato con Jale affronta Sirin, ma lei è tutt’altro che disponibile. Tra le due donne scoppia un violento litigio.

Le cose sembrano mettersi meglio quando Hatice decide di invitare Levent a cena. La sua strategia sembra dare ottimi frutti, e Sirin accetta di aiutare Bahar.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Proseguono i preparativi per il matrimonio tra Ceyda e Yeliz, e la coppia chiede a Enver di recarsi con loro a vedere un abito da sposa per la donna, così da poter memorizzare il modello e cucirlo a mano.

Il sarto confeziona l’abito, e Ceyda invita Bahar alle nozze: mentre il “finto matrimonio” sembra procedere alla grande, un’altra unione sembra sgretolarsi.

Le news La forza di una donna

Hatice contatta un legale per iniziare le pratiche di divorzio consensuale, e la sua mossa non solo ferisce Enver, ma non piace neppure a Sirin e a Bahar. La protagonista – oltre a dover pensare a gestire i continui litigi dei suoi figli – cerca di aiutare la coppia a ricucire il loro rapporto.

Sirin invece – seppur contrariata dalla decisione della madre – deve affrontare un’altra questione ben più importante. Dopo essere stata rapita da Munir, la donna viene minacciata. Il suo rapitore le dice che ucciderà uno dei suoi genitori. Le richieste di Munir sono chiare: Sirin dovrà confermare la notizia che Bahar e i suoi figli sono morti in un incendio. Levent informa Hatice del rapimento della figlia, ma quest’ultima nel frattempo è già tornata a casa e nega tutto.

Quando finalmente la situazione sembra risolversi al meglio, un’altra notizia arriva a sconvolgere la vita di Bahar: Jale la informa che la sorellastra ha contratto l’epatite, e non potrà affrontare l’intervento finché non sarà guarita.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Quando Sirin riceve una lettera di Sarp, nella quale l’uomo chiede notizie della moglie e dei figli, ricorda le minacce di Munir e gli scrive che sono tutti morti in un incendio.

I tempi di guarigione di Sirin potrebbero essere troppo lunghi per l’attesa di Bahar, la donna sa bene che dovrà sottoporsi prima possibile all’intervento. Una fievole speranza arriva da Hatice, che le racconta dei passati tradimenti di Enver nei suoi confronti e le dice che potrebbe avere altri fratellastri. Inizia così una corsa contro il tempo per rintracciare l’ex amante dell’uomo: sarà questa la svolta decisiva? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sule ultime news La forza di una donna.