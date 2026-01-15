Il serial turco La forza di una donna (Kadın) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 17 al 23 gennaio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 23 gennaio

Al centro delle trame ci sarà ancora la festa per la circoncisione di Doruk, un evento che non mancherà di scatenare ulteriori tensioni. Stavolta a mettere a rischio l’intera operazione sarà un incidente al circoncisore, che si romperà un braccio.

Questo imprevisto potrebbe far saltare la cerimonia, ma fortunatamente Nezir riuscirà a trovare in tempo un sostituto. Lo stesso Nezir scoprirà l’inganno di Suat sul denaro di Sarp e – attraverso Munir – gli chiederà di incontrarsi.

Nezir lascerà la casa di Dorul, non prima di aver promesso al bimbo che presto si rincontreranno.

Scontro tra Sarp e Arif nelle prossime puntate La forza di una donna

Come era prevedibile, alla circoncisione di Doruk ci sarà un incontro/scontro. Se da un lato – dopo aver chiesto ad Arif di fargli da padrino – il ragazzino verrà finalmente circonciso, dall’altro la presenza dell’attuale compagno di Bahar finirà per scatenare forti tensioni con Sarp.

I due uomini finiranno per scontrarsi proprio alla fine dell’evento, e le loro azioni finiranno per lasciare Enver profondamente provato.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La giornata prenderà una piega favorevole per Ceyda, visto che Emre le riporterà suo figlio e la donna potrà riabbracciare il piccolo Arda. Emre la informerà anche del fatto che il bambino trascorrerà l’estate a Istanbul in una casa messa a disposizione da lui, ribadendo che non considera la donna capace di prendersi cura di lui.

Suat convincerà Piril a trasferirsi a Londra con i gemelli.

Nel frattempo Enver – provato dai recenti scontri – dirà a Hatice che ha intenzione di allontanare Sirin dalla loro casa se non riusciranno a trovare il modo per farle cambiare comportamento. La conversazione tra i due verrà ascoltata dalla ragazza, che dopo un confronto acceso con la madre deciderà di lasciare la casa di sua volontà. Si recherà a casa di Suat, che però la accoglierà dicendole di non voler avere più niente a che fare con lei.