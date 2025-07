La sesta settimana di programmazione della nuova serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın) si preannuncia ricca di colpi di scena. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 18 luglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 18 luglio

Successo per Nisan, che grazie a una poesia sulla madre vince il 1° premio in un concorso scolastico, aggiudicandosi un computer e alcuni libri. Il desiderio di aiutare economicamente Bahar però la spinge a rinunciare al computer. Nisan chiede così ad Arif di aiutarla a venderlo.

I problemi economici non sono però l’unica preoccupazione di Bahar, che poco dopo si trova a dover affrontare l’arrivo della polizia a casa sua. Una segnalazione anonima spinge gli agenti a fare un’irruzione alla ricerca di droga. La donna è all’oscuro di tutto, ma l’arrivo degli agenti spaventa i suoi figli, che si rifugiano tra le braccia di Arif. Più tardi Bahar scopre che qualcuno aveva nascosto in casa sua un pacchetto di droga, e che Doruk, ignaro, lo aveva poi portato a scuola.

Chi lo aveva nascosto lì? I primi sospetti cadono su Yusuf, il padre di Arif, ma ben presto si scopre che l’autrice del gesto è invece Bersan, l’ex fidanzata dell’uomo.

Nel frattempo anche la malattia di Bahar continua a peggiorare.

Anticipazioni settimanali La forza di una donna

Enver riesce a leggere alcune pagine del diario di Sirin. L’uomo rimane sconvolto da quello che vi trova scritto e decide di affrontare la figlia. Lei reagisce chiedendo ad Arif di aiutarla a trovare un nuovo appartamento, e quando lui individua la casa adatta si reca a vederla.

In seguito la giovane cerca invano di riavvicinarsi al padre, regalandogli una sciarpa, ma lui continua a rifiutare ogni forma di dialogo. Intanto Arif continua a stare accanto a Bahar, e cerca di proteggerla e aiutarla in ogni occasione. Lei è sempre più frequentemente costretta a fare i conti con strani malesseri e svenimenti. Proprio uno di questi potrebbe trasformarsi in tragedia: Bahar perde i sensi mentre cucina e rischia di far scoppiare un incendio in casa.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

La paura per ciò che sarebbe potuto succedere, spinge Bahar a riflettere sulle parole di Sarp, che in passato aveva manifestato il desiderio di ricucire i rapporti con la madre per garantire ai figli un punto di riferimento nel caso in cui fosse accaduto qualcosa a loro.

Bahar decide così di trasferirsi da Hatice ed Enver con i suoi figli. Quest’ultima accoglie molto male la notizia del trasferimento di Bahar, ma a sorpresa è Sirin a convincerla che questa sia la decisione migliore per tutti.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Arif propone a Bahar di aiutarla con il trasloco, e lei accetta, ma quando giungono a casa di Hatice trovano ad attenderli un’atmosfera tutt’altro che calorosa. Solo Enver è felice per il loro arrivo, e cerca in ogni modo di far sentire tutti a loro agio.

Ceyda intanto affronta Yusuf e gli rivela un importante segreto sul suo passato.