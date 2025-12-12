Nuovi colpi di scena ci attendono nella diciassettesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 19 dicembre? Al centro delle trame troveremo Nezir, protagonista di una proposta davvero singolare a Bahar e Piril. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete.
Kadin – La forza di una donna, trame al 19 dicembre
Sirin si reca nel bar di Emre per portargli il börek, e fargli notare che il giorno precedente era stato molto impegnato a parlare con diverse ragazze. Lui per farsi perdonare la invita a cena, senza però ricordarsi che aveva già preso un impegno per la sera. Emre è così costretto a rimandare l’appuntamento con Sirin.
In seguito Idil confessa alla giovane di avere alcuni debiti, e Sirin dapprima si offre di aiutarla, ma poi finisce per prenderla in giro.
La forza di una donna, spoiler al 19 dicembre
Suat è ancora prigioniero con Sarp e Münir, e si preoccupa per la sicurezza di Piril e dei gemelli. Sarp lo accusa di averli venduti a Nezir.
Nel frattempo Ceyda segue Hatice fino a casa sua. La sua intenzione è quella di parlare con Enver, ma mentre aspetta di incontrarlo si lascia sfuggire che Sirin ha prima tentato di sedurre Sarp, e poi ha dato a Irin una pistola per vendicarsi. Poco dopo Enver rientra. L’uomo ha deciso di lasciare il lavoro da Hasan per non turbare la moglie, e finisce per accettare la proposta di Ceyda di gestire il bar di Arif mentre lei è assente.
Quando più tardi Arif viene arrestato, con l’accusa di complicità nell’omicidio di Yeliz, Enver prende in mano la gestione del locale con il supporto di Ceyda.
Nezir decide di testare la fiducia di Münir, dopo il fallimento di quest’ultimo nel rapimento di Sarp e Bahar. Per capire se il suo scagnozzo è ancora affidabile gli da un compito tremendo: uccidere suo fratello Azim!
Münir rifiuta, come prenderà Nezir questa disobbedienza?
La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?
Sirin si reca a cena con Emre, e finge di essere vittima di Sarp. La giovane gli racconta di aver subito delle molestie dal cognato, ma di aver deciso di tacere per rispetto a Bahar.
Kisme organizza un incontro tra Arif e Enver, sebbene le regole carcerarie lo vietino. Nel corso del colloquio Arif rivela a Enver un segreto. Quest’ultimo – rientrando a casa – avverte il bisogno di raccontare tutto a Hatice.
A casa di Enver, Bahar trova davanti alla porta della sua stanza un vestito da sposa. Poco dopo la polizia – avvertita da una chiamata – fa irruzione alla villa. All’interno però non c’è traccia di Bahar, Sarp e i bambini, che nel frattempo sono riusciti ad allontanarsi e raggiungere la casa di Hatice.