Nuovi colpi di scena ci attendono nella diciassettesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 19 dicembre? Al centro delle trame troveremo Nezir, protagonista di una proposta davvero singolare a Bahar e Piril. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete.

Kadin – La forza di una donna, trame al 19 dicembre

Sirin si reca nel bar di Emre per portargli il börek, e fargli notare che il giorno precedente era stato molto impegnato a parlare con diverse ragazze. Lui per farsi perdonare la invita a cena, senza però ricordarsi che aveva già preso un impegno per la sera. Emre è così costretto a rimandare l’appuntamento con Sirin.

In seguito Idil confessa alla giovane di avere alcuni debiti, e Sirin dapprima si offre di aiutarla, ma poi finisce per prenderla in giro.

La forza di una donna, spoiler al 19 dicembre

Suat è ancora prigioniero con Sarp e Münir, e si preoccupa per la sicurezza di Piril e dei gemelli. Sarp lo accusa di averli venduti a Nezir.

Nel frattempo Ceyda segue Hatice fino a casa sua. La sua intenzione è quella di parlare con Enver, ma mentre aspetta di incontrarlo si lascia sfuggire che Sirin ha prima tentato di sedurre Sarp, e poi ha dato a Irin una pistola per vendicarsi. Poco dopo Enver rientra. L’uomo ha deciso di lasciare il lavoro da Hasan per non turbare la moglie, e finisce per accettare la proposta di Ceyda di gestire il bar di Arif mentre lei è assente.

Quando più tardi Arif viene arrestato, con l’accusa di complicità nell’omicidio di Yeliz, Enver prende in mano la gestione del locale con il supporto di Ceyda.

Piril fa un gesto avventato nelle prossime puntate La forza di una donna

Mentre si trova a casa di Nezir con Bahar, Piril riesce a impossessarsi di un coltello. La sua intenzione è quella di uccidere Nezir, ma la protagonista la convince a non fare gesti avventati. Nezir propone un patto a Piril e Bahar: è disposto a lasciare libero Sarp se una delle due accetterà di sposarlo! Nessuna delle due però è disposta a pagare il prezzo di quella libertà, e siccome non riescono a decidere chi possa diventare la moglie di Nezir, finiscono per mostrarsi d’accordo sul fatto che sia lui a decidere. Ovviamente la prescelta potrà contare sul fatto che anche i suoi figli potranno continuare a vivere lì: sarà Piril, con Ali e Omer, oppure Bahar, con Nisan e Doruk, a continuare a vivere in quella prigione dorata? Una prova dura per Münir nei prossimi episodi La forza di una donna