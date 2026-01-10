Il serial turco La forza di una donna (Kadın) continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio in onda su Canale 5 è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 10 al 16 gennaio la dizi turca non mancherà di offrirci tanti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 16 gennaio

Il giorno della circoncisione di Doruk si avvicina e tutti sono impegnati nei preparativi. Qualcosa però rischia di rovinare la festa del bambino. Enver è esasperato dal comportamento di Sirin, e le chiede di andarsene al termine della cerimonia. Arif cerca di mediare tra due, ma fa una scoperta che lo sconvolge.

Sirin, sentendosi esclusa da un momento così importante del nipote, minaccia il suicidio. A quel punto Enver le concede di rimanere, ma solo per la durata della celebrazione.

La rivelazione di Emre nelle prossime puntate La forza di una donna

Emre si reca a casa di Gülten e le confessa di essere il padre del piccolo Amra. Le chiede quindi di poter portare il bambino a casa della nonna e partecipare con lui alla cerimonia di Doruk. Gülten gli risponde chiudendogli la porta in faccia.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sarp è ancora trattenuto al commissariato, e Arif incarica sua sorella Kismet di dargli assistenza legale. Sirin è nella casa di Enver e Hatice e guarda delle foto che Bahar non ha ancora visto, e costringe Enver e Paris a raccontarle la verità su quelle immagini. Bahar fa fatica a credere che possano essere dei fotomontaggi, e mette ancora una volta in dubbio la sua passata relazione con Sarp.

Alla festa la tensione tra le due sorelle è altissima, e Hatice fa fatica a gestire la situazione. Il conflitto tra le due raggiunge il culmine quando alla cerimonia si presenta Nezir. Doruk intanto non sembra affatto disposto a sottoporsi alla circoncisione senza la presenza di suo padre, e cerca un modo per rimandare la cerimonia.

A rendere ancora più cupa quella che avrebbe dovuto essere una giornata di festa c’è la reazione di Ceyda: la donna fatica ad accettare che tra gli invitati vi sia anche l’uomo ritenuto responsabile della morte di Yeliz.