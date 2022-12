Giovedì 22 dicembre andrà in onda su Raiuno in prima serata per il ciclo Purché finisca bene il film tv La fortuna di Laura. Nei panni della protagonista l’attrice Lucrezia Lante della Rovere. Laura Trabacchi è un’arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma, viziandola e mandandola a studiare all’estero. Quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in un istante Laura perde la casa, la reputazione e il lavoro. Ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini, che la ospita a casa sua dove già vive suo fratello Fabrizio dopo la separazione. Dopo un piccolo incidente di Agnese, Laura le propone di sostituirla nel lavoro di colf, così la donna potrà dedicarsi al nipote Nicola. Pulendo le case dei suoi ex “amici”, le stesse che ha arredato, Laura rivede la sua scala di valori, trova il coraggio di avere un rapporto sincero con sua figlia e scopre l’amore.

Intervista a Lucrezia Lante della Rovere

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Lucrezia Lante della Rovere che ci ha rivelato qualcosa in più sul suo personaggio:

“E’ stato divertente perché era da un po’ di tempo che interpretavo ruoli drammatici. Finalmente ho vestito i panni di un personaggio divertente e sopra le righe. Ho lavorato con dei colleghi straordinari che mi hanno supportato in questa storia. Laura è un personaggio sfaccettato, pieno di contraddizioni. Mi piace definirla una mitomane. Le cose cambieranno però quando entrerà in contatto con la sua parte più vera”.

Sul rapporto con le seconde possibilità, l’attrice ha dichiarato: “Nella vita capita spesso di inciampare. Ho imparato nel tempo a percepire le cadute e le sconfitte come delle possibilità per cambiare”.

La location principale del film è Trieste. Abbiamo chiesto a Lucrezia Lante della Rovere come si sia trovata a girare in questa incantevole città del Nord: “Trieste è una città meravigliosa. Abbiamo girato tra maggio e giugno quando a Roma faceva già caldo. Mi sono spostata facilmente tra un set e l’altro in quanto è una città a dimensione più umana”.

In conclusione di intervista non poteva mancare una domanda su un’eventuale seconda stagione de La Dama Velata. La scorsa estate la serie in replica ha raggiunto ottimi ascolti e il pubblico a gran voce ha chiesto una seconda stagione. Abbiamo chiesto a Lucrezia se le piacerebbe rivestire i panni di Zia Adelaide. Lei si è mostrata scettica: “Penso che il mio personaggio non possa essere più cattivo di così. Mi piacerebbe fare cose nuove. Meglio andare avanti”.