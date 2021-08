La Direttrice è la nuova comedy di Netflix con protagonista Sandra Oh, attrice di Grey’s Anatomy premiata con l’Emmy per il suo ruolo in Killing Eve. La star interpreta una professoressa chiamata a gestire una crisi all’interno del dipartimento di inglese di una facoltosa università di provincia. Appare subito chiaro che il suo compito non sarà affatto semplice e ben presto finirà coinvolta in uno scandalo oltre a finire nel mirino dei suoi colleghi razzisti. La serie tv vede Amanda Peet come showrunner e produttrice esecutiva insieme ai creatori de Il Trono di Spade, David Benioff e DB Weiss. La Direttrice è disponibile su Netflix dal 20 agosto con tutti i suoi sei episodi.

La Direttrice: la trama della serie tv

La trama della serie segue le vicende della professoressa Ji-Yoon Kim alle prese con il suo nuovo incarico di presidente del dipartimento di inglese presso la prestigiosa Pembroke University. Ji-Yoon deve affrontare una serie unica di sfide come prima donna a presiedere il dipartimento e come uno dei pochi membri dello staff di colore all’università quando un suo collega – di cui lei è innamorata, ricambiata – viene accusato di comportamento scorretto.

Per cercare di arginare lo scandalo, Ji-Yoon deve indagare diligentemente sul suo collega, evitando di creare un’ulteriore crisi. Il personale universitario più anziano teme il cambiamento, mentre i più giovani incoraggiano Ji-Yoon. La professoressa non dovrà vedersela solo con i problemi sul lavoro, dove i suoi ex confidenti sono diventati ora suoi collaboratori che tramano alle sue spalle, ma anche con la famiglia. La giovane figlia Ju Ju è una ragazza madre, mentre suo padre Habi necessita delle cure più esigenti. Riuscirà Ji-Yoon ad evitare un nuovo scandalo e mettere insieme i pezzi della sua vita privata?

La Direttrice su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Sandra Oh nei panni della professoressa/direttrice Ji-Yoon Kim; Holland Taylor interpreta la professoressa Joan Hambling; Jay Duplass è il professor Bill Dobson, collega di Ji-Yoon su cui sta indagando; Bob Balaban è il professor Elliot Rentz; Nana Mensah è la professoressa Yaz McKay; e David Morse interpreta Dean Paul Larso.